Ambitieus VT Lichtervelde begint nieuwe seizoen met overwinning: “Willen zo hoog mogelijk eindigen”

Twee weken na een eerste bijeenkomst, waarop de club de nieuwe voorzitter voorstelde en alle speelsters een nieuwe uitrusting aanbood, speelden de dames van VT Lichtervelde vorige zondag hun eerste competitiewedstrijd. De verplaatsing naar Volley Venus Oostkamp werd winnend (1-3, red.) afgesloten.

Op het startevent stak voorzitter Wim Schotte zijn ambitie niet onder stoelen of banken. “Enkele jaren geleden haakten de meeste oudere speelsters af en nu bouwen we aan een nieuwe ploeg met voornamelijk meisjes uit de eigen jeugd. Voor hen zou het een goede zaak zijn dat we zo snel mogelijk promoveren.” “Er waait inderdaad een nieuwe wind door de club”, vertelt speelster Esmée Willemyns enthousiast. “Het is de ambitie van onze voorzitter om uiterlijk in 2024 te promoveren. Eerder mag uiteraard ook, maar het is geen must. We ervaren een gezonde druk, maar dat zorgt misschien voor meer concentratie en ongetwijfeld ook voor betere prestaties. We hebben ook een nieuwe coach, die ons prima helpt en begeleidt om ieder op zijn niveau beter te worden en progressie te maken.”

Spelsituaties oefenen

“Alle meisjes, die al verschillende jaren samenspelen, vormen samen een hechte groep”, gaat de kapitein van VT Lichtervelde verder. “We zijn zelfs tijdens de coronaperiode blijven trainen. Uiteraard in de buitenlucht, maar we zijn elkaar blijven opzoeken. Regelmatig organiseren we ook leuke activiteiten. Gelukkig is Emma De Decker na een jaar onderbreking teruggekeerd, want we hebben geen overschot aan speelsters. Op vrijdag trainen de U17-meisjes ook mee en dat is een goede zaak. Dan kunnen we spelsituaties oefenen. Zelf begin ik binnenkort aan universitaire studies in Gent, maar ik zal er alles aan doen om aanwezig te zijn op elke training. Ik ben ook coach van de U13 en mijn spelertjes verwachten uiteraard dat ik present ben. Volleyballen is mijn favoriete hobby en daar heb ik veel voor over.”

Concurrenten

Esmée Willemyns kent de ambities van de club, maar heeft jammer genoeg weinig zicht op de sterkte van de andere ploegen. “We willen heel graag zo hoog mogelijk eindigen, maar ik heb geen idee wie onze grootste concurrenten zijn voor een plaatsje bovenaan in de rangschikking. Er zijn verschillende teams gepromoveerd of opgedoekt, maar er zijn ook enkele nieuwe ploegen. Eigenlijk is het vrij simpel… wie zoveel mogelijk wedstrijden wint, eindigt sowieso bij de besten. Top vier zou heel mooi zijn, maar stiekem droom ik van iets meer. Dat zou pas het summum zijn.” (PDC)

Zaterdag 24 september om 20.30 uur: VT Lichtervelde – VBC Sint-Joris B.