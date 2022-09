Ambitieus Packo ontvangt Slovo in derby: “We gaan voor plaats in top vijf”

In Promo 2 staat er een interessant duel op het programma met Packo Zedelgem A tegen het Brugse Slovo A. Een heuse derby tussen twee ploegen met verschillende ambities.

Het Packo Zedelgem A van vorig seizoen viel uit elkaar en hield op te bestaan. Daardoor werd het B-team omgedoopt tot A-ploeg van Zedelgem en ambieert het toch een topvijfplaats. Slovo Brugge promoveerde dit seizoen als achtste in hun reeks naar Promo 2 en zal blij zijn met het behoud.

De wedstrijd van vorig weekend was er ééntje dat verkeerd uitdraaide voor Packo Zedelgem. “Het was uiteindelijk een spannende match met vijf fel bevochten sets. In set twee stonden we zelfs zes punten in het krijt, maar konden we toch nog het laken naar ons toe trekken”, stelt coach Nico Van Damme (43). “We stomen door naar een 1-2 voorsprong en dan ging het licht uit bij de wedstrijdleiding die het plots nodig vond om te zwaaien met gele en rode kaarten. De veer was gebroken en we verloren met 3-2. Maar over het algemeen ben ik een tevreden coach. De werklust is groot. In de voorbereidende oefenwedstrijden kon ik niet altijd rekenen op een voltallige groep, maar iedereen deed zijn uiterste best. Ik heb hierbij ook altijd gesteld dat een topvijfplaats tot de mogelijkheden moet behoren en met deze mix van jong geweld en talent zullen we er niet ver naast zitten”, besluit hij.

Met deze mix van jong geweld en talent moet dergelijke ambitie mogelijk zijn

Voldoende vertrouwen

Delphine Cooleman (21), studente biologie is de receptiehoek die via de flanken voor de punten moet zorgen bij Zedelgem. “Jammer van vorige week, toen we even de pedalen verloren in onze fel bevochten wedstrijd, maar onze voorbereiding heeft ons toch voldoende vertrouwen gegeven”, stelt ze. “Dit weekend krijgen we een herkansing tegen Slovo. Zij zijn net gepromoveerd en voor ons een grote onbekende. Maar als we onze ambitie willen waarmaken, moeten we in dit duel zeker de drie punten thuishouden. Het is natuurlijk altijd leuk om kampioen te spelen, maar met een topdrieplaats zou ik al heel tevreden zijn”, besluit ze.

Op de goede weg

Aan de andere kant van het net is het de taak van Ellen Degryse (21) om de aanval in goede banen te leiden als passeur bij Slovo. “Zedelgem is voor ons ook een grote onbekende”, stelt ze vast. “Zij speelden vorig seizoen al in deze reeks en wij zijn nieuw, maar na twee competitiematchen heb ik toch de indruk dat we op de goede weg zijn. We verloren wel tegen VT Brugge, met mijn papa als coach van Brugge, maar vorige week tegen Zwevezele konden we toch onze eerste drie punten op onze rekening bijschrijven. Dat geeft ons moed. Als ambitie heeft de groep geen plaats vooropgesteld, maar erin blijven zou heel mooi zijn. Persoonlijk mag het voor mij altijd iets meer zijn”, besluit ze lachend. (GD)

Zaterdag 1 oktober om 19.30 uur Packo Zedelgem A – Slovo A.