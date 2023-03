Amber Gesquiere verklaart de vele 3-0-zeges van Hermes Oostende: “Extra concentratie in derde set helpt”

Zondagnamiddag volleyt Hermes Oostende op bezoek bij het voorlaatste-gerangschikte Kalmthout dat volgend seizoen ook niet meer in de hoogste reeks zal aantreden. De groen-gelen klommen na de vorige speeldag terug naar de vijfde plaats en ze willen die positie niet meer uit handen geven. Een gesprek met middenspeelster Amber Gesquiere (21, 1m89).

Amber Gesquiere is aan haar derde seizoen bij Hermes toe, nadat ze voordien bij Tchalou ook al in de hoogste reeks volleyde. “Bij Vlamvo Vlamertinge leerde ik de basis, maar als tiener vertrok ik voor drie seizoenen naar Bevo Roeselare. Met Vlamertinge had ik in de Jeugd Champions League voor U15 al tegen Roeselare gespeeld. Een jonge speelster kan superveel bijleren bij Bevo, dat een goede opleiding biedt. Het was ook fantastisch dat ik elk jaar mocht doorschuiven. Eerst bij Bevo C in tweede provinciale en bij de U17, daarna bij Bevo B in tweede divisie en nog een seizoen later bij Bevo A in liga B”, vertelt Amber Gesquiere. Toen Tchalou en Bevo in 2018-2019 tot dezelfde reeks behoorden, sprong Amber Gesquiere in het oog van de Henegouwers. Nog een jaar later zette ze de stap naar toenmalig bekerhouder Hermes Oostende. Samen met Sien Devos vormt de Vlamertingse studente nu het midden van de Oostendenaars: Sien Devos op de drie-positie, Amber Gesquiere op de zes-positie.

We hebben dit seizoen echt de bedoeling om het snel af te maken

Eenrichtingsvolleybal

Van zijn zeven seizoensoverwinningen gunde Hermes dit seizoen zesmaal zijn opponent geen setwinst. Dat is heel opmerkelijk voor een club die halverwege de rangschikking prijkt. Hermes telt dus al zes kurkdroge en klinkende 3-0-zeges. Thuis tegen Brabo Antwerp, thuis tegen Asterix Beveren, thuis tegen Kalmthout, thuis tegen Haasrode-Leuven, thuis tegen LVL Genk en op verplaatsing bij Tchalou. “Het is onze bedoeling om bij een 2-0-voorsprong ook de concentratie te behouden in de derde set. Je hoeft geen stap voor de werkelijkheid te zetten en te denken dat je al gewonnen bent. Elke set moet gespeeld worden. Beter ga je in de derde set uit van het standpunt dat het nog niet gedaan is. We hebben dit seizoen echt de bedoeling om het snel af te maken. Door die extra concentratie in de derde set boeken we vele 3-0-zeges”, verklaart Amber Gesquiere de knappe eindstanden. Ook de setcijfers zijn vaak heel knap. Zo scoorden de Limburgse opponenten op de vorige speeldag amper 16, 11 en 19 puntjes. Eenrichtingsvolleybal kenmerkte de tweede set. In 61 minuten had Hermes Oostende de klus tegen Genk geklaard.

Vier zeges

Door de zege tegen LVL Genk beent Hermes Oostende opnieuw Brabo Antwerp op de vijfde stek bij. Beide teams hebben 21 punten. Tchalou volgt op vijf punten, Genk telt zeven punten achterstand. Dat viertal speelt sowieso Play-off Europe 2, de eindronde waarvan de winnaar een Europees ticket bekomt. Hermes reist nog naar Kalmthout (zondag 5 maart), Brabo Antwerp (woensdag 8 maart) en Haasrode-Leuven (zaterdag 18 maart). De groen-gelen zijn gastvrouw voor Tchalou (zaterdag 11 maart). Deze vier matchen hebben dus plaats in een veertiendaagse, tussen 5 en 18 maart. “In de heenronde wonnen we van deze vier ploegen telkens zonder tegenset. Toch mogen we ons straks niet laten leiden door die mooie resultaten. Zeker moet je rekening houden met het thuisvoordeel dat een ploeg heeft. Van onderschatting mag ook nooit sprake zijn. Natuurlijk bestaat het ideale scenario uit een reeks van vier zeges.” (PR)