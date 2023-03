Amber Gesquiere en Kaatje Masschaele trekken van Hermes Oostende naar Vlamvo Vlamertinge

Middenspeelster Amber Gesquiere (21, 1m89) en setter Kaatje Masschaele (22, 1m80) zetten deze zomer de stap van ligateam Hermes Oostende naar tweedenationaler Vlamvo Vlamertinge.

Voor Amber Gesquiere is het een beetje thuiskomen, want ze kreeg de volleybalmicrobe bij Vlamvo te pakken, waarna ze naar Bevo Roeselare, Tchalou en Oostende trok. Voor Kaatje Masschaele is Vlamvo ook geen onbekende, want ze heeft twee zussen bij deze club. Antje wordt haar teamgenote bij Vlamvo A en Saartje speelt bij Vlamvo B. Kaatje Masschaele speelde bij Torhout, Lendelede, Michelbeke en Oostende.