Amber als assistent-coach van Elckerlyc tegen ex-ploeg Wivo: “Heel wat Wivo-speelsters nog steeds vriendinnen”

Zaterdag 17 september 2022 wordt een historische dag in de clubgeschiedenis van Elckerlyc Zwevezele. Na verschillende jaren ‘net niet’, slaagde de vereniging erin om vorig seizoen te promoveren naar derde nationale. De eerste wedstrijd wordt een topper van formaat, want er staat een korte verplaatsing naar Wivo Wingene op het programma. Voor Amber De Coessemaeker, assistent-coach bij Elckerlyc, is het daarenboven de terugkeer naar de club waar ze zes jaar speelde.

“Van zodra de kalender bekend was, kreeg ik verschillende berichten van vriendinnen met wie ik nog samenspeelde bij Wingene. Je weet hoe dat gaat… elkaar een beetje jennen en plagen, maar altijd goed bedoeld. Het wordt zaterdag voor mij een beetje thuiskomen. Ik weet zeker dat ik goed onthaald zal worden. Tijdens de wedstrijd zijn speelsters en supporters van Wivo tegenstrevers, maar achteraf zullen we zeker gezellig napraten en herinneringen ophalen.”

“Ik heb het momenteel erg naar mijn zin bij Elckerlyc Zwevezele, maar ook bij Wivo Wingene kende ik heel mooie jaren. Met de huidige coach van Elckerlyc (Kris Dubois red.) speelden we kampioen in eerste provinciale en dat feest zal ik niet snel vergeten. In de periode dat ik niet speelde ging ik ook af en toe nog eens kijken”, aldus de Brugse kinesiste.

We willen in schoonheid starten in deze nieuwe reeks

“Het wordt zaterdag geen gemakkelijk openingsmatch voor mijn team. Wivo Wingene is een stevig geheel en dat hebben ze vorig jaar bewezen door vierde te eindigen. In het tussenseizoen zijn er zelfs nog enkele goeie speelsters bijgekomen. We zullen top moeten zijn om een goed resultaat neer te zetten. In de voorbereiding hebben we één keer tegen elkaar gespeeld. Het was een gelijkopgaande partij, maar toen stond Wivo niet op zijn sterkst.”

Blessurepreventie

Amber De Coessemaeker was zaterdag ongetwijfeld liever als speelster naar Wingene afgereisd. Het noodlot besliste daar jammer genoeg anders over. “Na mijn zware knieblessure op het einde van vorig seizoen heb ik beslist om een punt te zetten achter mijn spelerscarrière. Ik ben nu assistent-coach en verzorg wekelijks één preventietraining. Op dit niveau is blessurepreventie heel belangrijk. Tijdens de andere trainingen en wedstrijden hou ik me bezig met scouting. Tot vorig jaar was ik ook jeugdcoach bij VV Oostkamp.”

Pronostiek

Aan een pronostiek waagt Amber De Coessemaeker zich niet. “Het wordt een pittige wedstrijd en het thuisvoordeel van Wivo Wingene mag je niet onderschatten. We willen in schoonheid starten in derde nationale en zullen er alles aan doen om zaterdag een goed figuur te slaan.” (PDC)

Zaterdag 17 september om 20.30 uur: Wivo Wingene A – Elckerlyc Zwevezele A.