Als Knack woensdag in Maaseik twee sets wint, speelt het halve finale CEV Cup: “Niet de beste, wel de koelbloedigste”

Knack Volley Roeselare deed in deze heenwedstrijd van de kwartfinale van de CEV Cup tegen Greenyard Maaseik wat het moest doen: de volle buit halen via een zege in drie of vier sets. Die winst kwam er evenwel niet zomaar en uiteindelijk beslisten details over de volle puntenwinst.

Het meest positieve aan deze zege is dat Knack Volley de vooraf verwoorde ambitie om in deze heenwedstrijd met 3-1 of 3-0 te winnen ook realiseerde. Dan volstaat het woensdag in de terugwedstrijd om twee sets binnen te halen om het ticket voor de halve finale tegen Montpellier of Piacenza (Montpellier won de heenmatch met 3-1, red.) op zak te hebben. Ook in deze vierde seizoensconfrontatie tussen de aartsrivalen won Knack Volley. Deze Europese confrontatie groeide evenwel uit tot een heel spannend treffen met Europese setstanden en voor Roeselare drie deelwinsten die op het kleinste verschil beslecht werden.

Zoals kapitein Matthijs Verhanneman in zijn voorbeschouwing liet optekenen, zou de relatie service-receptie van doorslaggevende aard zijn. Gelijk had hij. Die eerste set viseerde Maaseik vooral Verhanneman in receptie waar libero Deroey niet één keer een service te verwerken kreeg. Vanaf set twee herstelde de receptielijn zich evenwel.

Stijn D’Hulst (31) werd dus niet verwend door de stoppers van dienst? “Maar dat is dan vooral de verdienste van de Maaseik-spelers”, aldus D’Hulst. “Eigenlijk zorgden zij de hele wedstrijd door voor een grote servicedruk. Vanaf de tweede beurt liep het in het stopwerk meer gevarieerd en kwam de receptie zuiverder. Maar het werd een moeizame zege omdat onze aanvallers op bepaalde momenten niet meer tot scoren kwamen. Ook in de recuperatie liep het niet zoals het hoort. Wij konden evenwel ook te weinig druk leggen met onze eigen service en dat bepaalde mee de spankracht in deze kwartfinale.”

Maturiteit

Zowel de eerste als de vierde set kon Knack een meerpuntenachterstand dichten en drie sets met het kleinste verschil winnen. Dat kan alleen maar als je mentaal sterk staat en over de nodige maturiteit beschikt. Of zoals Pieter Coolman (33) de wedstrijd in één zin samenvatte: “Wij waren niet de beste ploeg, wel de koelbloedigste.”

“Druk voor terugmatch ligt volledig bij Maaseik”

Ook coach Steven Vanmedegael (36) gaf toe dat zijn team na twee mindere competitiewedstrijden nog niet hetzelfde sterke niveau haalt van de maand december. “Het was vooral een heel gelijkopgaande wedstrijd. Die eerste set waren wij niet echt goed bezig, maar wij winnen toch die belangrijke openingsset. De eerste herneming zijn wij beter gestart, maar gaandeweg kregen de aanvallers het moeilijker om de bal op de grond te krijgen. Het aanvalsspel werd te veel naar de hoeken geconcentreerd. Wij konden evenmin voldoende servicedruk ontwikkelen om het Maaseik in de spelopbouw wat moeilijker te maken.”

Blessurelast

Dat Knack datzelfde niveau van de decembermaand niet meer haalt, wijt de trainer aan de blessurelast. “Er was eerst de blessure van Fasteland in de Europese wedstrijd bij Tours, dan viel Rotty weg door een operatief ingrijpen aan de pols en zondag viel Plaskie op training geblesseerd uit en steekt in het gips. Het maakt dat wij dus al een tijd niet meer voltallig kunnen trainen en dat schaadt het niveau en de intensiteit van de training. Fasteland kon nu wel hernemen en ook Rotty zal stilaan weer aansluiten.”

Uiteindelijk is het resultaat van deze bij momenten enerverende partij het meest positieve. “Het maakt dat de druk voor de terugwedstrijd helemaal bij Maaseik ligt. Wij speelden nu vier keer tegen Maaseik en wonnen vier keer. Wij kunnen in de meest ideale uitgangspositie naar Limburg. Maaseik moet nog altijd winnen in drie of vier sets plus de Golden Set winnen.”

Zaterdag 11 februari om 20.30 uur (competitie) en woensdag 15 februari om 20.30 uur (CEV Cup): Greenyard Maaseik – Knack Roeselare.