Alles komt terug: ook 20 jaar geleden speelde Knack Volley een belangrijke match tegen Modena

Knack Volley moet vanavond de match niet winnen, twee sets volstaan om de CEV Cup binnen te hengelen. Maar in 2003 was winnen wel een must, zoals onze krant titelde, om door te stoten in de Champions League. Toen gingen de Roeselarenaars echter de boot in.

Modena draait al jaren mee aan de Europese top, het heeft dan ook al enkele keren de wegen gekruist van Knack Volley Roeselare. De eerste keer was in het seizoen ‘94-’95 toen Roeselare zich als bekerwinnaar kwalificeerde voor Europees volleybal en het in de Final Four in Geneve in de halve finale de meerdere moest erkennen in Modena. Door te winnen van Thessaloniki pakte Knack er alsnog de bronzen medaillie.

In het seizoen 2002-2003, het jaar nadat Roeselare de Top Teams Cup had gewonnen, volgde een dubbele confrontatie in de Champions League. In Modena ging Roeselare met 3-2 onderuit, de thuiswedstrijd waarnaar het artikel hierboven verwijst werd met zware 0-3 cijfers verloren.

In het seizoen ‘20-’21 werd door corona de poulefase afgewerkt in twee driedaagse tornooien. Knack Roeselare organiseerde het eerste tornooi zelf en verloor toen met 3-2 van Modena, op het tornooi waarvan de organisatie in handen lag van Modena ging Knack de Italianen inblikken met 0-3 aan de hand van een indrukwekkende Mathijs Desmet.