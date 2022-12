Aline Verroest is nieuw gezicht bij dames van VT Diksmuide: “De aanpassingsperiode is bijzonder vlot verlopen”

De 19-jarige Aline Verroest is dit seizoen de nieuwe libero bij de dames van VT Diksmuide. Samen met drie ploeggenotes maakte ze de overstap van VT Brugge. Dat de nieuwkomers bij Diksmuide al volop hun draai hebben gevonden bewijst de mooie derde plaats in de stand.

In het zog van coach Jan Nagels kwamen ook Aline Verroest, de zusjes Janne en Lise Deleu, en Valesca Museeuw over van VT Brugge. De nieuwe coach van VT Diksmuide moest om gezondheidsredenen onverwacht een stap opzij zetten, maar dat neemt niet weg dat de nieuwkomers zich hun overstap nog geen moment beklaagd hebben.

“Natuurlijk jammer dat Jan ons niet meer coacht, na drie seizoenen bij VT Brugge kenden we mekaar door en door”, klinkt het bij Aline Verroest. “Aan de andere kant kan het ons alleen maar beter maken om onder een nieuwe coach te trainen die andere accenten legt. Stefaan Decoster is in principe onze nieuwe coach, maar omdat het voor hem ook onverwacht kwam wisselt hij af met Bruno Remaut en Robbe Dewilde, coach van de B-ploeg. Geen ideale situatie omdat de coach die de trainingen leidt niet altijd aanwezig is op de matchen, maar als je onze resultaten dit seizoen bekijkt gaan we heel goed met de omstandigheden om.”

Top drie

Jan Nagels had bij aanvang van het seizoen een plaats in de top drie vooropgesteld, en de dames van VT Diksmuide bewijzen elke week dat die ambitie gerechtvaardigd is. “Ik had het zelf niet echt verwacht omdat er toch heel wat nieuwe speelsters moesten ingepast worden, maar tot dusver draaien we mooi mee bovenin het klassement”, gaat de Oostduinkerkse Aline Verroest verder.

“Zaterdag kunnen we op bezoek bij VT Lendelede opnieuw een uitstekende zaak doen in de rangschikking. Zij pakten de voorbije matchen nul op zes en zullen er ongetwijfeld op gebrand zijn om voor eigen publiek weer aan te knopen met de overwinning. Ik verwacht een spannende wedstrijd waarin het voor de thuisploeg net iets meer van moeten is. We hopen er een leuke pot volleybal van te maken.”

“Promotie naar de nationale reeksen zou een heel mooie uitdaging zijn”

In haar eerste seizoen bij VT Diksmuide heeft de 19-jarige Aline Verroest als libero een vaste basisplaats te pakken. “Ik ben ook de enige libero in de kern, het is dus van groot belang dat ik me niet blesseer. (lacht) In de reservenmatch treden we wel meestal zonder libero aan, over een heel seizoen zou het te belastend zijn voor mij om telkens twee wedstrijden te spelen. De aanpassingsperiode is alvast bijzonder vlot verlopen, zeker met de drie ploeggenotes van bij Brugge die mee de overstap maakten.”

“Of ik droom van promotie naar de nationale reeksen? Het zou in elk geval een heel mooie uitdaging zijn. Ik laat het op me afkomen, het moet ook combineerbaar blijven met mijn studies in Gent. Op dinsdag maak ik nu telkens de verplaatsing voor de training. Niet evident, maar als je van het spelletje houdt doe je dat met plezier.”

(Timmy Vanecke)

Zaterdag 3 december om 20 uur: VT Lendelede A – VT Diksmuide A