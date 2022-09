Alfa Solutions Tievolley Tielt trekt de kaart van de jeugd

Tievolley biedt volleybal aan vanuit een kwalitatieve jeugdwerking en laat alle spelers doorgroeien naar hun eigen volwaardig jeugd- en volwassenenniveau.

De club biedt volleybal aan op alle niveaus, regionaal, provinciaal en nationaal. Zowel voor jongens en meisjes om op die manier een voorbeeldclub in de regio te vormen. Daarbij biedt tievolley een sociaal maatschappelijk kader dat iedereen de ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen, met veel enthousiasme, met een sterk gevoel van samenhorigheid en met het grootste respect voor ieder individu.

Zaterdag was er de startdag in De Ponte. Voor de jongsten was er een activiteit en daarna volgde de foto met alle volleyballers, het bestuur en de medewerkers van de club. In de namiddag stond er een tornooi voor spelers van U15 t.e.m. de senioren op het programma. Vanaf 20 uur was er een livestream van heren 1 die op verplaatsing moesten spelen. (WD)