Aftellen naar de CEV Cupfinale: Ruben is een van de 100 Knack-fans in Modena

Zeker 100 Knack-fans stappen op het vliegtuig (of zelfs in de wagen) om hun ploeg te gaan aanmoedigen in Italië. Een van hen is Ruben Soenens die al meerdere Europese trips meemaakte. Zelf is hij al ruim twee decennia fan van het Roeselaarse volleyteam, met plezier boekt hij twee dagen vakantie in om er bij te kunnen zijn op deze historische finale.

Een ticket voor de terugwedstrijd in de eigen Tomabelhal heeft hij uiteraard ook op zak. “Als abonnee hadden we de eerste kans.” Maar ook tegen een trip naar Modena zegt de 48-jarige Roeselarenaar geen neen. “Ik had nog een restantje vakantie van vorig jaar dat ik moest opnemen, wel bij deze is dat goed besteed. Zelf heb ik geen volleybal gespeeld, daar ben ik te klein voor”, lacht hij. “Maar in het laatste jaar in het ’t Strohof werd ik fan van Knack Roeselare en ben dat al die jaren gebleven.”

Super drukke volleymaanden

Hij volgt niet enkel zijn team in de competitie, ook Europese verplaatsingen maakte hij sinds medio de jaren 2000 al met de regelmaat van de klok mee. “Ongeveer een per seizoen. We waren in Lodz waar we tegen Belchatow speelden, maar ook in Rotterdam, Friedrichshafen, Frankfurt, Berlijn, Ljubljana, Istanbul, Innsbruck, Liberec, Kedzierzyn, Lissabon, Tours, Piacenza en Perugia. Let wel, dit lijstje staat niet in chronologische volgorde”, somt hij op. “Het moet natuurlijk ook wat passen. Bij de wedstrijd in Piacenza was dat niet het geval, ook de korte Europese trip naar Maaseik maakte ik niet mee.”

Maar voor Modena kan hij zich dus wel vrijmaken. “Mijn vaste compagnons kunnen niet, dus heb ik in mijn eentje een vliegtuigticket naar Bologna geboekt. Ik weet ondertussen dat er nog wat fans op die vlucht zitten, ik zal me dus niet alleen voelen. Ik krijg ook veel signalen dat er nogal wat mensen meegaan, we kunnen ons dus laten horen”, zegt Ruben die bij de abonnementendienst van Roularta aan de slag is. Woensdag was hij overigens ook van de partij op de thuismatch tegen Gent Caruur, waar door Roularta Media Group een afterwork event aan gekoppeld was. “Het kondigt zich ook aan als een super drukke periode met de Europese finale, maar ook de ontknoping van de competitie.”

Tegen Modena acht Ruben Knack ook niet kansloos. “Waarom zouden we niet opnieuw kunnen stunten? Onze ploeg bestaat uit een solide basis van ervaren spelers, aangevuld met jong talent en met goede buitenlanders.”