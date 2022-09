Damesvolleyclub Volare Roeselare definitief ontbonden

In het tussenseizoen is het volleybalaanbod in Roeselare kleiner geworden. Bij damesvolleybalploeg Volare Roeselare werd beslist niet meer in competitie uit te komen. Ondertussen is de club ook voor Volley Vlaanderen ontbonden.

Volare Roeselare groeide pakweg tien seizoenen geleden uit Roularia Roeselare, dat een rijkgevulde volleybalgeschiedenis had. De coronacrisis had een stevige impact op de clubwerking en uiteindelijk het wegvallen van de club, zegt trainster Ann Devos.

“Ik beleefde vorig seizoen mijn achtste volleybaljaar als trainster bij Volare. Toen ik bij de club kwam, pakte Volare uit met twee senioresploegen in competitie; ik nam de B-ploeg onder mijn hoede, in de laagste reeks. Uiteindelijk promoveerden wij naar derde provinciale en even later smolten beide ploegen samen tot één team. Daarmee kenden wij succes, want we promoveerden tot tweede provinciale.”

Pandemie en geen jeugd

Twee seizoenen geleden leidde de pandemie tot het annuleren van de competitie, vorig seizoen werd Volare achtste in een competitie die maar met haken en ogen aan elkaar hing door coronaforfaits en inhaalwedstrijden. “Maar het was al duidelijk dat het team onder die inactiviteit door corona gebukt ging. De club telde maar tien speelsters meer, want een aantal had afgehaakt en er werden geen vervangsters gevonden. Aangezien de club geen jeugdwerking had, kon daaruit evenmin geput worden. Ik miste bij de speelsters ook de drive om voor resultaten te gaan. In januari al bleek dat het verhaal zou stoppen. Wij eindigden met die achtste plaats alsnog in schoonheid. Een aantal speelsters vond een andere ploeg, de anderen hielden het competitievolleybal voor bekeken.”

Op de website verwoordt het bestuur zijn waardering voor de vele vrijwilligers die de club zoveel seizoenen overeind hielden. (RBD)