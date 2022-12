Het team van coach Patrick Clarysse heeft eindelijk een zege beet tegen Knack Roeselare C. Een opsteker om het promotiejaar naar de nationale reeksen af te sluiten. Voor het B-team is het nog even wachten op de winterstop. Na de nipte nederlaag op het veld van Olva Brugge D staat zaterdag nog een korte verplaatsing naar Volley Oudenburg-Gistel op het programma. Het A-team van de dames sloot het jaar af met een ruime overwinning op het veld van Slovo Volley Brugge A.

Hermes Oostende

De Ligadames gaan in de competitie door op hun elan en wonnen op het veld van Jaraco LVL Genk. Een overwinning in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Volley Kalmthout zou een mooie afsluiter zijn van een wisselvallig jaar. De meisjes van het B-team wonnen met 3-1 tegen rode lantaarn Sportiva Langemark A, maar moesten één dag later hun meerdere erkennen in DV Waregem A. Zondag wacht in de provinciale beker een nieuwe confrontatie met Sportiva Langemark. Hermes C won de topper tegen Mehoni Zuienkerke en staat samen met Apollo Koekelare aan de leiding in Promo 4 D .

Jumpers Middelkerke

De dames van Jumpers A wonnen hun achtste wedstrijd op rij. Een overwinning tegen VBC Sint-Joris zou hen in het zog van de twee koplopers in Promo 3 B brengen.

Volley De Haan

De dames van het A-team wonnen na een spannende partij nipt van VT Brugge B. Zaterdag staat een bekerconfrontatie met Vlamvo Vlamertinge B, dat in Promo 1 uitkomt, op het programma.

VC Oudenburg- Gistel

De heren verloren op het veld van VT Menen en werken zaterdag hun laatste wedstrijd van het jaar af tegen de buren van Volley Bredene B. (PDC)