Aaron Beernaert wordt trainer-coach Bevo A: “Voordeel dat we hem al kennen”

De voorbije weken ging Bevo Beobank Roeselare A na verdienstelijke partijen tegen de top twee uit Nationale 1 telkens nipt onderuit, maar tegen Wevoc Wellen knoopten Luka Lescrauwaet (26) en haar ploeggenoten opnieuw aan met de zege.

“Onze eerste set was wel niet veel soeps. We keken meteen tegen een grote achterstand aan en konden die niet meer dichten. Maar daarna vonden we ons normale niveau terug en hebben we al bij al wel vlot gewonnen, al voelde het toch lastiger aan”, lacht Luka.

De A-ploeg hoopte dit seizoen op een plaats in de top vier en die is na een door corona en blessures geteisterd seizoen nog steeds in zicht met nog drie wedstrijden te gaan, te beginnen met zaterdag de verplaatsing naar Zandhoven. “In het begin van het seizoen waren we door blessures vaak niet voltallig en rond Nieuwjaar werden we geteisterd door corona, er testte wel altijd iemand positief. Maar nu zijn we al enkele weken goed op dreef en hopen we de resterende drie matchen met winst af te sluiten. Wie weet eindigen we op die manier alsnog in de top vier. Maar meer zat er waarschijnlijk niet in dit seizoen, want de ploegen bovenaan waren net iets te sterk.”

Nieuwe coach

Ondertussen is ook de naam van de nieuwe coach voor de A-ploeg bekend: Aaron Beernaert, die al jaren actief is bij de club en dit seizoen onder meer als coach van Bevo B fungeert. In het verleden was hij ook al assistent van Kris Supply bij de A-ploeg. “De club bracht ons eind vorige week op de hoogte en we zijn blij met de keuze. We kennen Aaron en Aaron kent de club door en door. We verwachten dus geen al te grote aanpassing. Bovendien blijft de kern zo goed als samen, alleen Yasmine Maus liet weten dat ze stopt met volleybal”, besluit Luka Lescrauwaet. (SM)

Zaterdag 19 maart om 19.30 uur: VBC Zandhoven Bevo Beobank Roeselare A.