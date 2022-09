Aaron Beernaert klaar voor debuut bij Bevo A: “We mikken op een rustig seizoen”

Zondagavond om 18 uur begint Bevo Beobank Roeselare A in Nationale 1 aan de competitie in het verre Tongeren. Meteen ook het competitiedebuut voor Aaron Beernaert als trainer-coach van de Beverse A-ploeg.

“We zijn er klaar voor”, aldus de opvolger van Kris Supply. “We hebben een goede voorbereiding achter de rug, zonder coronazorgen, en hebben al twee matchen in de Beker van België gespeeld, die we allebei wonnen. Al was het zaterdag tegen Geel enorm spannend. Ook een moeilijke verplaatsing. De match begon pas om 20.30 uur en de heenrit duurde twee uur. Het was compleet anders spelen dan tegen Tchalou B in de vorige ronde. Geel was onder meer verdedigend heel sterk, terwijl de foutenlast bij ons hoog lag. Toen we 2-0 achter stonden, maakten we echter plots een klik en wonnen we alsnog met 2-3. De meisjes hebben mentaliteit getoond.”

Als opener van de competitie wacht opnieuw een verre verplaatsing. “Tongeren komt over van tweede nationale en maakt deel uit van de fusieploeg Volley Limburg As-Tongeren uit Liga, waardoor het moeilijk in te schatten is met welke kern ze aan de opslag komen. Maar we beschikken zelf over een sterke kern en gaan uit van onze eigen sterkte. En als het nodig blijkt, sturen we zoals tegen Geel tijdens de match wel bij. De reeks is met heel wat nieuwkomers voorlopig moeilijk in te schatten. Michelbeke begint als degradant uit Liga als titelfavoriet, maar voor de rest wordt het afwachten.”

“Onze ambitie? We hopen op een rustig seizoen zonder degradatiezorgen. Met deze kern moet dat lukken, als we gespaard blijven van pech en blessures. Een plaats ga ik er niet op plakken. Met Bevo willen we ook onze jeugd kansen geven. Als we daardoor een plekje lager eindigen dan vorig seizoen, dan is het maar zo.” (SM)

Zondag 18 september om 18 uur: Datovoc Tongeren – Bevo Beobank Roeselare A.