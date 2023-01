33-jarige Bieke Huyst fungeert als joker bij Damesvolley Waregem A: “Ik breng rust in deze jonge ploeg”

Damesvolley Waregem A won vorig weekend na een aangenaam kijkstuk de topper in en tegen Kerdavo Avelgem met 1-3. Dit weekend staat er met Volley Team Diksmuide A alweer een kraker op de kalender. Ook in die wedstrijd zal de 33-jarige Bieke Huyst tussen de lijnen staan.

Sporthal Ter Muncken was het decor van een spetterende vertoning in Promo 1 tussen Avelgem en Waregem, respectievelijk de eerste en tweede in de stand. Een van de smaakmakers was de 33-jarige Bieke Huyst. De Deinse mama van twee is sinds de kerstperiode aangesloten bij Waregem.

Ongedwongen

“Ik fungeer voor alle duidelijkheid eerder als joker”, zegt Bieke. “Als de ploeg met een mindere bezetting moet aantreden op training of in een wedstrijd val ik in. Dat is er gekomen omdat mijn zus Petra bij de recrea’s van Waregem actief is en ik meega omdat ik het spelletje nog altijd leuk vind. Het was heel plezant terug op het veld te staan.”

“We kwamen ongedwongen aan de start. Ik denk dat we in de breedte sterker waren dan Avelgem. Dat maakte toch mee het verschil. Ik maakte een invalbeurt in set 2 en speelde iets meer dan verwacht. Als ploeg waren we collectief goed. Als je de invalbeurt ziet van de zestienjarige Romy Vroman: chapeau! En onze libero Margaux Augustijns stond heel consequent te spelen, net als de volledige receptielijn. En toch zit er nog meer in deze ploeg. Op training wordt hard gewerkt, en dat vertaalt zich in de wedstrijden. Iedereen is goed op training, zo kan je vooruit gaan.”

“We hebben een jonge ploeg waarvan een aantal speelsters momenteel examens hebben. Dus ook zaterdag zal ik van de partij zijn in en tegen Volley Team Diksmuide. Het zal een blij weerzien zijn met Linde Maertens waar ik nog samen mee speelde bij de jeugd. Diksmuide is een ploeg met een mix van ervaring en jongeren. Hoe ze voor de dag komen is voor mij koffiedik kijken.”

Warme ploeg

“Zes maanden geleden werd ik voor de tweede keer mama, anderhalf jaar na de geboorte van mijn eerste kindje. Mijn laatste ploeg was Bevo Roeselare A in het seizoen 2020-2021. Daarvoor was ik actief bij Tielt A. Na twee jaar inactiviteit ben ik nu dus opnieuw aan de slag bij Damesvolley Waregem. Het was fijn om weer op het veld te staan, ondanks de sterke tegenstander. Ik heb mij alvast geamuseerd. Ik haal zeker niet mijn beste niveau, maar ik breng misschien rust in de ploeg. Ik ben hier alvast in een warme ploeg terechtgekomen”, aldus Bieke Huyst, die onder meer nog voor VDK Gent en Volley De Haan in Liga A speelde.

Zondag 29 januari om 17 uur: Volley Team Diksmuide A – Damesvolley Waregem A.