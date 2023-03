16de zege op rij voor VT Marke-Webis?: “We zullen ons beste niveau moeten halen”

Tegen VC Syneton Klein Brabant Puurs boekte VT Marke-Webis Wevelgem zijn 15de zege op rij, de 19de van het seizoen. Dit weekend komt met Volley Noorderkempen geen hapklare brok op bezoek in de Sporthal van Marke.

“In Puurs hadden we het tegen een goede thuisploeg niet gemakkelijk”, vertelt coach Luc Engelschenschilt. “We wisten hun opstelling niet vooraf maar lieten toch alweer een 3-0 noteren. Met nog de bekerfinale en drie competitiewedstrijden te gaan willen we alles nog winnen. De titel pakken kan nog, maar dan moeten we erop rekenen dat Hellvoc Hemiksem-Schelle A punten laat liggen bij Interfreight Brabo Antwerp VT zondag. Laat ons hopen dat Antwerp het spel eerlijk speelt en voluit voor de winst gaat. Hoe dan ook, als wij nog alles tot een goed einde brengen is ons seizoen geslaagd. Eindigen we met gelijke punten met Hellvoc Hemiksem-Schelle A, dan is ons setgemiddelde in het voordeel. Dit is in ieder geval al een immens succes dat elk van ons trots maakt.”

Gedreven spelen

“Maar eerst moeten we zondag nog voorbij Volley Noorderkempen. Met Tim Verschueren hebben ze Liga A-ervaring in hun rangen, en nog tal van heel goeie spelers. We zullen ons beste niveau moeten halen en zeer gedreven moeten spelen. We moeten onze plicht doen en goed blijven trainen, want we hebben nog een heel belangrijk einde.”

“Voor de ploeg is de beker erg belangrijk, en uiteraard wil ik die ook winnen, maar dat zijn twee aparte zaken. De kalender met beker en competitie zit nu nog ideaal in elkaar om op wedstrijdritme te blijven. De bekerfinale is tegen reeksgenoot Torhout”, besluit Luc Engelschenschilt.

(ELD)

Zondag 26 maart om 17 uur: VT Marke-Webis Wevelgem – Volley Noorderkempen.