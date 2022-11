150ste Champions League match voor Knack Volley

Het aftellen naar de 150ste Champions League wedstrijd voor Knack Volley is al een eindje gestart. Op donderdag 10 november ontvangt Knack Volley het Franse team Tours VB in de Tomabelhal. Het wordt voor Knack Volley de start van zijn 21ste deelname aan de prestigieuze Champions League competitie. Maar op de eerste plaats ook zijn 150ste wedstrijd in de Champions League. Wat het totaal van zijn Europese wedstrijden betreft zit Knack Volley ondertussen aan 241 wedstrijden in 34 campagnes. Hoog tijd om in de archieven te duiken.

Knack Volley speelde zijn eerste wedstrijd in de vernieuwde Champions League competitie in het seizoen 2000-2001. In die periode had België slechts één vertegenwoordiger in de CL competitie en aangezien Knack Volley in het seizoen ervoor (1999-2000) landskampioen werd, in zijn eerste jaar in de splinternieuwe Schiervelde sporthal, kwam het terecht in een poule met landskampioenen Budejovice (CZE), Friedrichshafen (GER) en Belgorod (Rus). Na zes overwinningen op rij, jawel, werd Knack Volley reekswinnaar en stootte het door naar de kwart-finales. Daarin bleek Olympiacos Piraeus, met een onhoudbare Ernardo Gomez (Venezuela) een maatje te groot. Knack Volley verloor thuis met 2-3 en uit met 3-0. Maar het had duidelijk de smaak te pakken naar meer wedstrijden op dit niveau.

Het seizoen erop (2001-2002) behaalde Knack Volley eerst nog goud in de Top Teams Cup (huidige CEV-Cup) maar daarna was de trein vertrokken. Jaar op jaar veroverde Knack Volley een plaats in de Champions League competitie. Vorig seizoen speelde Knack Volley zijn twintigste Champions League campagne. En eindigde het seizoen met 149 CL-wedstrijden op de teller. Wat een gemiddelde betekent van zo’n zeven of acht CL-matchen per seizoen. Knack Volley plaatste zich negenmaal voor de tweede ronde (play-offs 12). Eénmaal, in het seizoen 2006-2007, zelfs voor de play-offs 6 met Lube Macerata als tegenstander (3-0 verlies uit, 3-1 winst thuis). In het seizoen 2019-2020 werd Knack Volley met vier gewonnen matchen tweede in zijn poule en plaatste het zich voor de kwart-finale met als tegenstander Civitanova. Maar toen kwam corona roet in het eten gooien. In de laatste jaren werd Knack Volley ook driemaal doorverwezen naar de CEV-cup. In het seizoen 2015-2016 resulteerde dit zelfs in een halve finale tegen Berlijn (2-3 verlies thuis, 3-0 verlies uit).

Welke Champions League-wedstrijd uit die voorbije 20 seizoenen spreekt nog steeds tot de verbeelding?

“Dit is een subjectieve keuze en zal verschillen van speler tot speler, van coach tot coach en dus ook van supporter tot supporter”, klinkt het. “Toch doe ik hier een poging die, ik beken, héél persoonlijk gekleurd is: seizoen 2005-2006 – met kleppers als Ivan Contreras, Frank Depestele, Ben Hardy, Ivan Marquez, Sergiu Stancu, Kristof Hoho en libero Manu Callebert – thuiswedstrijd tegen Iraklis Thessaloniki met de Amerikanen Lloy Ball, Stanley Clayton en Thomas Hoff in het team – winst met 3-2 (29-27, 25-19, 22-25, 18-25 en 25-23 in set 5!) – vooral het eerste punt in set 5 blijft voor eeuwig in het geheugen gegrift.”