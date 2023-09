ZVC ’t Risico wint spannend zaalvoetbaltornooi ‘Ploeg van ’t stad’ in Moerkerke

ZVC Moerkerke organiseerde voor de 16de keer het tornooi ‘Ploeg van ’t stad’ in sporthal Meuleweg in Moerkerke. Een officieel tornooi voor de Vlaamse Zaalvoetbalbond in voorbereiding van de competitie die vanaf vrijdag 1 september van start gaat. De formule is al jaren dezelfde. Dit keer werden zes ploegen uit de provinciale zaalvoetbalcompetitie onderverdeeld in twee poules. Na uiteindelijk een zeer spannende finale moest ZVC Bulcke uit Moerkerke de duimen leggen voor ZVC ’t Risico uit Sijsele. Het werd 4-3. Tempo Team uit Sijsele versloeg ZC Brugge voor de derde plaats met 3-2. Immo De Leyn won nadat het 5-5 was geworden in de reguliere speeltijd na strafschoppen van Herbo Liften en werd vijfde. (ACR/foto ACR)