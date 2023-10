ZVC Rapid Subs start met scholierenploeg

In het zaalvoetbal is de jeugdwerking van ZVC Rapid Subs aan een nieuw werkjaar begonnen, met ook een scholierenploeg in competitie. “We zijn daar blij om. Ook al omdat we dit de voorbije twee seizoenen of zelfs langer hebben moeten missen.”

Tot vorig jaar beschikte ZVC Rapid Subs wel over een ploeg met junioren en beloften. “We hebben wel spelers met bepaalde leeftijd. Maar zij moeten op zondag ook veldvoetbal spelen. Dat maakte het wat moeilijk voor de zaalcompetitie, zelfs over gans Vlaanderen”, opent secretaris Kris Waerniers. “Op termijn wordt hiermee misschien opnieuw gestart. Er moet dan wel worden nagedacht op welk tijdstip dit gebeurt. Zoals bij de scholieren. Dat is nu op zondagnamiddag.”

ZVC Rapid Subs beschikt bij de cadetten over een ploeg, bij de miniemen zijn er dat twee en bij de preminiemen zelfs drie. “Het draait goed en we beginnen nu uit onze eigen jeugd de vruchten te plukken. We hebben in 2014 een Jeugdcel opgericht onder leiding van Frederik Marly. Ook zijn vader Walter was een bezieler om die jongeren bij ons in de zaal te laten voetballen. Daarna duurde het wel even vooraleer de jeugd in competitie kon binnen de Vlaamse zaalvoetbalbond. De eerste jaren was dit met een training per week. Nadien kwam er meer goesting bij zowel de trainers als de spelers. En zo groeiden we uit tot de club die we nu zijn.”

Spelers gezocht

Johan Lamote is trainer van de scholierenploeg. Noël Lekens fungeert als afgevaardigde en is ondertussen ook voorzitter van de zaalvoetbalclub uit Beernem. “Deze nieuwe werking draait vlot”, vindt Waerniers. “Noël is een grote meerwaarde. Hij volgt het reilen en zeilen van zeer nabij. Hij heeft alle ploegen al aan het werk gezien.” Voor de scholieren is Rapid Subs nog op zoek naar bijkomende spelers. “Teams zijn er bij de jeugd in het algemeen voldoende. Er zouden wel wat clubs mogen bijkomen om die jeugdcompetities binnen de VZVB uit te breiden”, besluit Waerniers (ACR)