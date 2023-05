ZVC Rapid ’99 uit Beernem kampioen in eerste provinciale

In eerste provinciale van het zaalvoetbal heeft Rapid ’99 zich in sporthal Drogenbrood verzekerd van de promotie naar de Vlaamse competitie of derde nationale. Daar is nog geen duidelijkheid over.

De ploeg uit Beernem speelde hun eerste seizoen in die reeks en werd onder leiding van coach Peter Deseure en zijn partner en voorzitter Tania Schut kampioen na winst met 3-1 tegen Interieurcenter Dekeyzer, de kampioen van vorig seizoen.

Rapid ’99 is een van de ploegen van de Beernemse zaalvoetbalvereniging ZVC Rapid Subs die reeds meer dan dertig jaar bezig is. De kampioenenploeg bestaat compleet uit Bruggelingen. Onder andere de Nederlandse aanvoerder Dani Cleophas en Germaj Rousseau spelen volgend seizoen veldvoetbal bij Jong Male. Ook Shiva Stellamans en doelman Maxime Claeys maken deel uit van het succesteam. (ACR)