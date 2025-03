ZVC Pura Vida gaat onverwacht voor promotie

In tweede provinciale van het zaalvoetbal is FC Pura Vida momenteel leider. Na een tweede plaats vorig jaar in derde provinciale hoopt de kustploeg nu opnieuw op een promotie naar eerste provinciale.

ZVC Pura Vida uit De Haan puurde vorig weekend op vier dagen tijd uit twee wedstrijden het maximum van de punten. Op bezoek bij ZVC Oelem vrijdagavond werd gewonnen. Maandagavond gaf tegenstander ZVC Bulcke uit Moerkerke forfait.

“We zijn nu zo dicht bij het kampioenschap. Het zou verkeerd zijn mochten we de eerste plaats niet ambiëren”, stelt Ewout Desmet, speler van Pura Vida. “We hadden in het begin van het seizoen niet echt de intentie om over te gaan. We waren in de eerste plaats tevreden dat we een reeks hoger konden spelen. Vorig jaar werd De Plakkers kampioen. Nu staan zij tweede. In april spelen we nog tegen elkaar, in Varsenare. Het kan dus nog spannend worden. En dat maakt het zaalvoetbal net zo leuk”, vindt Desmet.

Goed geheel

Hij heeft alvast een karrevracht aan ervaring. Het is zijn tweede seizoen bij ZVC Pura Vida; “Ik ben ondertussen 45 jaar en doe dus mee met die jonge gasten. We vormen een goed geheel”, vertelt hij.

De Bredenaar speelde in het verleden in eerste nationale bij De Mol uit Zeebrugge. Later nog bij onder andere De Putters, Assebroeke en in Oostkamp. “De goesting is er nog. Het kopje wil nog mee maar de beentjes niet altijd”, lacht Ewout.

Voldoende spelers

“Na 25 jaar voetbal in zaal komt er toch wat sleet op. Maar ik kan het niet laten. Ook al zeg ik al tien jaar dat ik ga stoppen. We hebben een goede groep, zowel voor, tijdens als na de match, waar we toch telkens met zeven of acht spelers voor zijn. En dat is goed. Veel teams moeten het soms met minder doen, zoals ZVC Oelem waar we met 4-8 wonnen. Zij waren met vijf en konden dus niet vervangen.”

Op maandag 3 maart speelt Pura Vida in de kwartfinales van de Beker van West-Vlaanderen om 19 uur in eigen huis, in sporthal Haneveld, tegen reeksgenoot ZVC Bulcke. (ACR)