ZVC Oelem draait goed mee in tweede provinciale: “Een toffe reeks met matchen op ons niveau”

In het zaalvoetbal in tweede provinciale draait ZVC Oelem perfect mee. De club kreeg vorige vrijdag in sporthal Den Akker leider FC Pura Vida uit De Haan op bezoek. Het werd 4-8.

“Ondanks dat we maar met vijf spelers waren denk ik dat we geen slechte match hebben gespeeld”, vindt Sebastiaan Delputte bij de thuisploeg. “We hebben goed onze streng getrokken. Met één of twee spelers extra zat er misschien iets meer in. Het blijft sowieso lastig als je geen invallers hebt en je niet voor even kan gaan rusten.”

Technisch vernuft

Sebastiaan is als veldspeler actief bij HO Oedelem, maar liet in de zaal zien dat hij technisch aangelegd is en aardig vernuft met een bal weg kan. Hij weet ook de goal staan. Dit was de tegenstander ook opgevallen. Aanvoerder Tim Schautteet blikt ondanks het verlies tevreden terug. “We hadden met Ward Grammens iemand die voor de eerste keer met ons mee deed. Dat is zowel voor hem als voor ons toch even wennen, maar hij heeft het perfect gedaan. Daarnaast hadden we een speler van ons die voor de eerste keer in doel stond. Al bij al hebben we uiteindelijk een goede match gespeeld”, vindt de kapitein.

Doelstelling

Een doelstelling is er niet meteen voor ZVC Oelem. Ze willen in de reeks goed blijven meedraaien en vooral plezier beleven. “We zijn een groep vrienden die samen voetbalt. Zoals we ondertussen reeds meer dan tien jaar doen. In het verleden zijn met twee teams samengesmolten tot ZVC Oelem. Het grootste deel van de spelers nu was er toen reeds bij.”

Net als in eerste zijn ook in tweede provinciale veel ploegen aan elkaar gewaagd. “Het is een toffe reeks, met leuke matchen. Op ons niveau. Dat is ideaal. Maar een ambitie om de promoveren is er niet”, stelt Sebastiaan. “Een speler van ons, Stijn Van Walleghem, gaat naar De Plakkers. We hebben nog één doel. Dat is op maandag 10 maart winnen tegen DP3 Varsenare”, besluit Tim.

Vrijdag 28 februari om 20 uur speelt ZVC Oelem in Moerkerke op bezoek ZVC ’t Risico.