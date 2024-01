ZVC Interieurcenter draait goed mee in eerste provinciale

In het zaalvoetbal wist ZVC Interieurcenter zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Beker van West-Vlaanderen. Ook in de competitie in eerste provinciale doet de ploeg uit Veurne het goed. “We knokken er iedere wedstrijd voor. Zij het op een faire manier.”

ZVC Interieurcenter wist zich in de Beker van West-Vlaanderen na een 4-6-winst bij Racing Varsa uit Jabbeke te kwalificeren. Al begonnen ze moeizaam aan de match. “Bij een 3-0-achterstand sleutelden we wat aan onze organisatie, kwamen op gelijke hoogte om het op de counter af te maken. Dat is veelal ons spel. We zijn geen ploeg die de bal voortdurend rondtikt maar kiezen eerder vanuit een goede organisatie voor een snelle tegenaanval”, legt Vincent Winnock de Grave uit.

In de beginjaren was de zaalvoetbalploeg in de Diksmuidse Liga De Pluimen actief. Toen ze daar kampioen werden stapten ze over naar het provinciaal kampioenschap in de VZVB. “We mochten er meteen in tweede starten. Na een tweetal jaar konden we samen met kampioen Bouw De Deyne promoveren.”

Kampioen spelen

In 2022 werd Interieurcenter met vlag en wimpel in de hoogste provinciale reeks kampioen. “Dat is onze plaats, met dank aan Patrick Van den Heuvel en Bart Vandamme als voortrekkers van de ploeg. We hadden dat jaar naar de toenmalige Vlaamse competitie kunnen stijgen, maar wegens de verre verplaatsingen en de praktische redenen die daarbij kwamen kijken zagen wij dat niet zitten. Hoewel er spelers waren die wilden weten hoever we het daar zouden schoppen. Anderzijds begint onze ploeg toch wat te verouderen. Ik ben ondertussen 42 jaar. Fysiek is het soms zwaar, zeker tegen de jonge teams die dan dikwijls ook technisch onderlegd zijn”, aldus Vincent.

Interieurcenter, momenteel vijfde in de competitie, ging onlangs op bezoek in Zeebrugge bij Divercity ZVC. “Velen van ons hebben een verleden in het veldvoetbal bij KSV Veurne. En ook daar bij de jeugd hebben we met een aantal samengespeeld. We blijven gedreven.” Het werd 6-6. (ACR)