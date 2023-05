ZVC De Comptoir wint veertiende Essenza Cup in De Haan

ZVC Essenza Wenduine organiseerde op zaterdag 27 mei in De Haan de veertiende editie van de Essenza Cup, een zaalvoetbaltornooi met deelname van 64 ploegen uit Vlaanderen. In de finale won ZVC De Comptoir met 3-1 van ZVC Slicky United.

Alle wedstrijden – vijf tegen vijf, twee keer 12 minuten – gingen door op de terreinen van sportcentrum Haneveld in De Haan. Het toernooi begon ’s ochtends vroeg met 14 poules van vier ploegen. De eerste twee gingen door naar de volgende ronde. ZVC Ton Ton Tapis, ZVC Yari & Co, VEKO Recycling en ZVC De Calimeros werden uitgeschakeld in de kwartfinales. In de halve finales versloeg ZVC De Comptoir Brugge zijn tegenstander ZVC Assebroeke A met 3-1 en ZVC De Fluptjes verloren met 2-4 van ZVC Slicky United.

De finale van twee keer een kwartier werd overtuigend en onder grote belangstelling, met 3-1 gewonnen door ZVC De Comptoir. Diego Dewilde, speler van KSV Bredene, kampioen in tweede provinciale A, scoorde driemaal en mocht de trofee van beste speler van het toernooi in ontvangst nemen. De trofee van beste keeper ging naar Jitse De Witte (doelman van verliezend finalist, ZVC Slicky United én van KWS Oudenburg). De ‘Zuipbeker’ ging naar ZVC De Fristi Boys, 29ste in de eindstand.

Speelden voor ZVC De Comptoir: Laurenz Simoens, Diego Dewilde, Gianni Vandecasteele, Maxim Stellemans, Ruben Vanraefelghem, Jordin Decorte en Maxim Vandewalle.

Speelden voor ZVC Slicky United: Tristan De Rudder, Aaron Simoen, Noah Heyde, Gillian De Wulf, Yorben Vanhulle en Jitse De Witte.

(FRO)