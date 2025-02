Zure penaltygoal voor KSK Beveren-Leie

KSK Beveren-Leie bouwde de afgelopen maanden een stevige thuisreputatie op en won zijn laatste vier matchen. De Ninja’s van Drazen Kukuric waren gelanceerd voor de topper tegen leider Bissegem. Beveren-Leie leek op weg naar een nieuwe overwinning, maar in de slotminuut maakte Bissegem met een penalty gelijk.

“Wij waren aan een goeie reeks bezig, maar de serie die Bissegem neergezet had, was met dertien matchen zonder nederlaag nog een stuk straffer”, zegt trainer Drazen Kukuric. “Bissegem was vorig seizoen al heel sterk, maar in het tussenseizoen werd de kern nog gevoelig versterkt. Bovendien was iedereen beschikbaar bij de bezoekers. Neem daar een steengoeie trainer als Pascal De Vreese bij, en dan weet je dat wij voor een erg zware opdracht stonden.”

“Tijdens de eerste helft verliep de partij vrij evenwichtig, maar jammer genoeg misten wij een strafschop. Dat overkwam ons ook in de heenmatch, toen wij vlak voor de rust de kans op een nieuwe voorsprong lieten liggen. Uiteindelijk verloren wij toen met 3-1. Tijdens de tweede helft namen we toch de leiding, maar het ervaren Bissegem probeerde toen ook zijn surplus aan gestalte uit te spelen. Wij slaagden er bij momenten echt in om onze voet naast die van Bissegem te zetten en toonden ons vooral strijdvaardig. Na onze voorsprong kregen wij nog een enorme kans, maar hun doelman redde.”

kansen geslonken

“Toen ik dacht dat de drie punten binnen waren, scoorde Bissegem tegen van op de stip. Dat gelijkspel was een logisch resultaat, maar in de slotminuut een doelpunt tegen krijgen, doet altijd dubbel pijn. Ik had er op gerekend om mee te strijden voor de tweede periodetitel, maar door dat gelijkspel zijn onze flink kansen geslonken. Wij hebben nog de match op Nieuwkerke en ook de uitgestelde match tegen Moorslede. Wie weet, als wij beide partijen winnen, maar het wordt moeilijk.” (IVD)

Zondag 2 februari om 15 uur SK Nieuwkerke-KSK Beveren-Leie