Zulte Waregem lanceert nieuw opleidingscentrum The Farm

Essevee lanceert The Farm. Het oefencomplex in Zulte is volledig omgevormd tot het opleidingscentrum van de club.

“’Best in the fields’, zo omschrijven we de nieuwe thuis voor onze Essevee Academie. In The Farm willen we onze jeugd opleiden met de normen en waarden van een trotse boer. Een boer voelt zich het meest thuis op zijn veld en bereikt zijn dromen door te wroeten en te ploeteren. “

“Hard werken staat centraal, maar ook plezier primeert op onze velden. In The Farm planten we de zaadjes voor de toekomst. Samen groeien om een goede oogst vol met jong talent op te leiden. The Farm wordt de plaats waar onze jonge boeren zich volop kunnen ontwikkelen als speler, maar ook als mens”, zegt Essevee in een perscommuniqué.”

De Essevee Academie is volledig in een nieuw jasje gestoken. “Een boer moet zich comfortabel voelen op zijn veld, daarom investeerden we in een gloednieuw kunstgrasveld. Ook de kleedkamers ondergingen een metamorfose met een fris likje verf. En als laatste kreeg ook de tribune een opfrissing en werd ze helemaal gerenoveerd met nieuwe zitjes.”

Ook de vrouwen

The Farm zal de thuisbasis worden voor heel wat jonge boeren. Ook Jong Essevee en Essevee Women zullen daar hun wedstrijden afhaspelen. Toegang tot matchen van de Essevee Academie zal gratis zijn.

“Wie Jong Essevee én Essevee Women wil aanmoedigen gedurende het hele seizoen, kan als abonnee voor maar 50 euro The Farm betreden. Niet-abonnees kunnen een seizoenskaart bemachtigen voor 100 euro. Een abonnement voor The Farm is alleen verkrijgbaar in de Essevee Shop. De verkoop start vanaf dinsdag 2 augustus.”

(JCS)