Zondag titel voor Dylan Vens en Lendelede (3C)? “Groepsband is de sterkte van onze ploeg”

In derde provinciale C kan KFC Lendelede zondag kampioen worden voor eigen publiek. Oostrozebeke mag normaal gezien geen probleem vormen, maar zij hebben de punten nodig om in derde te blijven en zullen dus zeker om de overwinning vechten. “We mogen Oostrozebeke niet onderschatten”, opent de 26-jarige spits Dylan Vens uit Meulebeke. “Ze hebben ook nog punten nodig om in derde te blijven dus zal het een pittig duel worden. We gaan uit van eigen sterkte en hebben vooral na de 25 op 27 veel vertrouwen om die match aan te vatten.”

“Natuurlijk zal er wat druk en gezonde spanning bij komen kijken. Dat is normaal in deze fase van de competitie. Maar ik geloof in de ploeg die we hebben en in onze kwaliteiten. We hebben letterlijk een ploeg. Dit zowel op als naast het veld. Ik doe niet graag een voorspelling over onze kansen om zondag kampioen te spelen. Elke match moet gespeeld worden en we zullen weer keihard moeten knokken om de drie punten thuis te houden. Maar als we spelen met dezelfde mentaliteit zoals tegen Otegem lukt dat, daar ben ik van overtuigd.”

“De doelstelling dit jaar was om eindronde te halen. Dat we nu in deze fase van de competitie daar helemaal bovenin staan, had misschien iedereen gehoopt, maar totaal niet verwacht. We hebben dit jaar ook veel blessureleed gehad en soms zaten we wat krap in de kern, maar zo zie je maar dat je met een sterke mentaliteit en een goeie groepsband goeie resultaten kan neerzetten. Kwalitatief geloof ik dat we ook ons mannetje kunnen staan in tweede.” Siemen Vansteenkiste is geschorst en Hicham Khaouiry is onzeker na de match tegen Otegem. (RV)