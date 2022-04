Zondag KWS Oudenburg versus VK Koekelare: Voor de eindronde en voor de titel

Zondag komt VV Koekelare op bezoek bij KWS Oudenburg. Bij winst van de thuisploeg zijn ze bijna zeker van de derde periodetitel en deelname aan de eindronde voor promotie naar tweede. Indien de bezoekers met de volle buit gaan lopen, pakken ze meteen ook de titel mee naar huis.

“Na een zeer wisselvallig seizoen, met verlies van domme punten, kunnen we in de slotfase van de competitie nog meestrijden voor de prijzen”, zegt KWSO-voorzitter Joris Depoorter.

“Dankzij een zes op zes tegen De Haan en Daring Brugge, staan we op de tweede plaats in de tussenstand voor de derde periodetitel. Leider Lissewege komt zondag niet in actie. Dat betekent dat we bij winst naar de eerste plaats klimmen. Trainer Stefan Schwarz heeft, net op tijd, de schwung weer in de ploeg gekregen.”

“Het is spijtig dat verdediger Dwight Grymonprez geschorst is, maar ik ben ervan overtuigd dat we momenteel sterk genoeg zijn om te winnen tegen Koekelare. Als we eindronde halen, zie ik ons ook promoveren!”

Dieter Vandendriessche, trainer van VV Koekelare, blijft toch voorzichtig. “We hebben de heenmatch tegen WS Oudenburg vlot gewonnen met 3-0 dankzij drie treffers van Remco Germonpré”, weet de ex-jeugdtrainer van KV Oostende.

“Zondag staan we voor een totaal andere ploeg, die met een zege nog aanspraak maakt op promotie. Het team van mijn ex-trainer, Stefan Schwarz, blaakt van vertrouwen.”

Geen schrik

“Wij missen de geschorste Jens Kimpe, maar met Remco Germonpré én Pirmen Verhelst hebben we genoeg ervaring in huis om, ook tegen een moeilijke tegenstander, het verschil te maken”, gaat Dieter Vandendriessche verder.

“We hebben geen schrik, maar we beseffen dat het een spannende match kan worden. Zestien kernspelers hebben bijgetekend en met de aangekondigde vijf versterkingen, waaronder spits Thor Laleman, kijken we nu al, vol ambitie, uit naar tweede provinciale.”

(FRO)