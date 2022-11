Zo’n 1.000 supporters schreeuwen Rode Duivels naar overwinning in Oostende: “Pakken leuker dan thuis in de zetel”

Woensdagavond schreeuwden ruim duizend voetbalsupporters de Rode Duivels naar de overwinning tegen Canada in de Oostendse ACEG Wellington Arena. “Verlof hebben we morgen niet genomen. Wij gaan gewoon werken donderdag”, klinkt het. Het werd uiteindelijk 1-0 voor België.

De ACEG Wellington Arena liep woensdagavond halfvol voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Canada. Tijdens het EK of WK in juni zit de Wellington Arena doorgaans stampvol. Zo waren er er ooit twaalfduizend supporters aanwezig tijdens een wedstrijd. Het WK voetbal in november sprokkelt dus beduidend minder volk bij elkaar. De aanwezige supporters lieten het echter niet aan hun hart komen en supporterden de Rode Duivels luidkeels naar de overwinning. Brian Cool (23), Arne Vandenghinste (19) en Lorenzo Pauwelyn (22) uit Roeselare besloten woensdagavond naar Oostende af te zakken om de wedstrijd op groot scherm te volgen. “Zeg nu zelf: dit is toch pakken leuker dan thuis zitten?”, klinkt het bij Brian. “We konden even goed op café gaan kijken in Roeselare, maar de sfeer zal daar toch wel pakken anders geweest zijn. Of we morgen verlof hebben genomen? Neen, wij gaan donderdag gewoon werken, ondanks de winst van de Rode Duivels.”

Brian Cool, Arne Vandenghinste en Lorenzo Pauwelyn uit Roeselare besloten woensdagavond naar Oostende af te zakken om de wedstrijd op groot scherm te volgen.

Senior writer bij De Krant van West-Vlaanderen, Frank Buyse, praatte het geheel aan elkaar. In een voorbeschouwing gaven onze WK-analist Yves Vanderhaeghe en wielerbondscoach Sven Vanthourenhout hun mening over de aankomende wedstrijd(en). Maar ook bij de aanwezige supporters zijn de meningen verdeeld. Anderen vinden de negativiteit die rond het WK hangt, dan weer jammer. “Uiteraard beleeft iedereen dit WK anders in de winter, in vergelijking met juni”, zegt Lars Looffen (35). “Het blijft echter jammer dat er zoveel negativiteit rond het WK in Qatar hangt. Hij is er samen met Didier Beguin (36), die met zijn KIA garage het evenement sponsort, Thijs Laukens (30) en Jan Beirens (34). “Wij hebben nu al afgesproken dat we op alle wedstrijden aanwezig zullen zijn”, weet Didier. “Natuurlijk is zo’n wedstrijd volgen in open lucht veel leuker, maar dit is ook leuk. Spelen ze de komende twee wedstrijden een dijk van een wedstrijd, dan pas zal de beleving van het WK andere hoogtes aannemen.”

Lars Looffen, Didier Beguin, Thijs Laukens en Jan Beirens. “Wij hebben nu al afgesproken dat we op alle wedstrijden aanwezig zullen zijn”, klinkt het.

Het feestje werd afgesloten met een dj-set van de Oostendse Dj Dimaro. Ook tijdens de volgende wedstrijden opent de ACEG Wellington Arena opnieuw de deuren. Op zondag 27 november geven onze Duivels Marokko partij om 14 uur. “De ticketverkoop voor zondag verloopt uitstekend”, zegt organisator Olivier Orlans. “We verwachten misschien wel iets meer volk, zeker nu nadat de Rode Duivels hun eerste wedstrijd hebben gewonnen.” Op donderdag 1 december voetbalt België nog tegen Kroatië om 16 uur. Als de Rode Duivels de groepsfase overleven, worden ook de volgende wedstrijden op groot scherm getoond.

