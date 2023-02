Zo zien de vernietigde plannen van het nieuwe stadion van Club Brugge er uit….

De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft zich uitgesproken in het dossier van het nieuwe Clubstadion. Buurtbewoners uit Sint-Andries hadden bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning die de Vlaamse Regering verleend had voor de bouw van een nieuwe voetbaltempel op de site van het huidig Jan Breydelstadion. De raad geeft gehoor aan de bezwaren van de buurt. Hoe is het zover kunnen komen en hoe zien die plannen er eigenlijk uit? Een overzicht.

Ter herinnering: in oktober 2021 plaatsten de Vlaamse ministers Zuhal Demir (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) hun handtekening onder een omgevingsvergunning, die Club toelaat om op de Jan Breydel-site een nieuw stadion met 40.000 zitjes te bouwen. Het huidig, door betonrot geplaagde Jan Breydelstadion telt 29.000 zitjes. Het is zodanig verouderd dat de UEFA er geen Europese wedstrijden meer toelaat vanaf 2024.

Saga van vijftien jaar

Veertien maanden geleden dacht men dat er een einde gekomen was aan een al vijftien jaar durende saga. Niks bleek minder waar: buurtbewoners trokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen in een poging om de uitvoering van die plannen tegen te houden.

De Raad ontving drie vernietigingsberoepen tegen de vergunning. Buurtbewoner Norbert Vanhove vindt dat een nieuw, groot stadion niet thuishoort in de woonkern van Sint-Andries: “De bouwhoogte van het nieuwe stadion wordt 47 meter in plaats van de huidige 28 meter. De bomen in het publiek park dat als buffer voor het stadion moet fungeren, zullen pas over dertig jaar volgroeid zijn.”

Nu heeft de Raad zich eindelijk ook uitgesproken over de wettigheid van de omgevingsvergunning en die geschrapt. De argumentatie van de raad leest u in een ander artikel in dit dossier.

Nochtans heeft Club samen met de stad Brugge en de lokale politie een ongezien mobiliteitsplan uitgewerkt, om ervoor te zorgen dat er een goed evenwicht is met de directe omgeving. Met de leefbaarheid voor de buurtbewoners als aandachtspunt. Het project zet in op een modal shift naar andere transportmiddelen dan de wagen. Wat de Vlaamse regering overtuigde om zijn fiat te geven.

Parkzone

Daarnaast wil Club mee investeren in stedelijk groen, er zou een publiek park op de site komen. De 3000 voorziene, nabijgelegen parkeerplaatsen zouden bovendien op niet wedstrijddagen ten dienste staan van de gemeenschap en functioneren als parkzone.

De handelsactiviteiten beperken zich in het plan tot een fanshop en bistro, er komt geen shoppingcentrum. Via verplichte combitickets, randparkings met shuttlebusjes en een blauwe zone in Sint-Andries worden op wedstrijddagen wagens van voetbalfans geweerd uit de omgeving. Om ongevallen te vermijden tijdens de werken zal er langs de werfroute op schooldagen een vrachtwagenverbod komen 30 minuten voor en 10 minuten na de schoolbel.

Overdekt Het stadion zou volgens de plannen zo compact mogelijk gebouwd worden, maar heeft een totale capaciteit van 40.116 toeschouwers. Alle zitplaatsen worden overdekt en afgewerkt in blauwe en zwarte kleuren, verwijzend naar het logo van Club Brugge. De tribunes en het dak lopen volledig door om akoestische lekken naar de omgeving te vermijden. De kroonlijst van het dak varieert tussen de 26,75m en 34m en de nok is 47m hoog. Het speelveld is ontworpen volgens UEFA normen. Boven de middenstip van het veld worden 4 grote LED schermen van elk 80m² grootte opgehangen. Dit moet het mogelijk maken om digitaal herhalingen van bepaalde acties, interviews en/of sportieve gegevens of statistieken te bekijken. Museum In het nieuwe stadion zijn naast tribunes in de catacomben spelersaccommodaties zoals de kleedkamers, spelerstunnel, kine, maar ook een recreatieve hal (Fan Club House), een museum, VIP tribune en een fanshop voorzien. Het noordelijke deel bevat een bistro en een markthal waar je iets zal kunnen eten of drinken. Het museum, de fanshop en de bistro zullen ook op niet-wedstrijddagen open zijn; Beneden in het stadion wordt ook nog een fietsenstalling voorzien waar plaats is voor 1670 fietsen, naast een berging en magazijn. Aan de buitenzijde zal het nieuwe stadion er helemaal anders uitzien. Het stadion wordt opgedeeld in drie banden: de plint, de opening en het textiel. De plint is opgebouwd uit zwarte prefab betonelementen. Het textiel bestaat uit diagonaal geplaatste stroken van 6m breed en is overwegend wit gekleurd. Dat zijn de plannen. Maar die zijn geschrapt. Worden die nu definitief naar de papiermand verwezen? Of dokteren Club, de stad Brugge en de Vlaamse Regering alsnog een oplossing uit?

Lees ook : Ministers Crevits en Demir geven vergunning voor Clubstadion en buurtbewoner in beroep en de beslissing van de raad voor vergunningsbetwistingen