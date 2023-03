Zo moet het nu verder met KSK Voorwaarts Zwevezele

Er is duidelijkheid over de toekomst van het voetbal in Zwevezele. Het afscheidnemende bestuur heeft in een persmededeling orde op zaken gesteld om een antwoord te geven op de vele vragen die her en der de ronde deden.

“Na meer dan 10 jaar de dagelijkse leiding binnen KSKV Zwevezele waar te nemen, heeft het hoofdbestuur beslist om op het einde van het seizoen 2022-2023 de taken door te geven en het huidige hoofdbestuur en de raad van bestuur te ontbinden. De VZW KSKV Zwevezele, evenals het stamnummer blijven behouden”, aldus het afscheid nemende hoofdbestuur.

Het vervolgt: “Tien jaar van sportieve hoogtepunten met als summum 2 herenploegen, waarvan 1 in tweede amateur en 1 in tweede provinciale en een damesploeg op nationaal niveau. Dit naast onze meer dan 12 jeugdploegen. Sportieve prestaties zoals de jaarlijkse wedstrijd tegen Oostende waren momenten om naar uit te kijken. De stopzetting van het hoofdbestuur betekent niet het einde van KSKV Zwevezele. Binnen Zwevezele zal er altijd voetbal zijn en blijven. Een enthousiast team komende vanuit ons jeugdbestuur zal de taken op zich nemen en het nieuwe hoofdbestuur evenals de raad van bestuur vorm geven.”

“Afscheid nemen betekent ook aanpassingen. Een andere visie, andere financiële middelen, andere toekomstperspectieven. Deze wijzigingen hebben er toe geleid dat de herenploeg in tweede provinciale evenals de damesploeg in nationale zullen ontbonden worden op het einde van dit seizoen. Zij krijgen allen de mogelijkheid om op hun huidig niveau verder te voetballen, weliswaar in een ander team. Er zal volgend seizoen gestart worden met een ploeg in vierde provinciale bestaande uit eigen spelers van de beloften en jeugdreeksen, aangevuld met spelers welke terugkeren naar hun roots.”

“Het toekomstig bestuur is volop bezig de precieze lijnen aan het uitzetten, maar ze zien de toekomst positief tegemoet waarbij ze de balans van het voetbalplezier en de competitieve strijdvaardigheid zullen nastreven. Dus ja, KSKV Zwevezele blijft bestaan, ook na 10 mooie jaren onder het voorzitterschap van Paul Degroote, Christof Dupon als penningmeester en Francky Vanlerberghe als GC. We kijken reikhalzend uit naar volgend seizoen en wensen het nieuwe team alvast veel succes toe.” (WD)