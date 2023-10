Zico Claeys speelt vierde competitie bij KSV Oostkamp (2de nationale A)

In tweede nationale A kan iedereen blijkbaar van iedereen winnen. Ploegen die gerangschikt staan in de eerste helft worden door enkele luttele puntjes gescheiden. Oostkamp prijkt op een gedeelde vijfde stek. Lijstaanvoerder Zelzate telt amper twee eenheden meer.

Zico Claeys kwam in het coronajaar over van Oostduinkerke en verschijnt vaak aan de aftrap. Tegen Ninove moest hij zich evenwel tevreden stellen met twintig minuten. “Bij Oostkamp debuteerde ik toen de vereniging van eerste provinciale naar nationale was gepromoveerd. We pakten uit met sprankelend voetbal, stegen opnieuw een reeks en bleven furore maken. Ook nu prijken we op een puike stek, maar in alle eerlijkheid: we moeten nog beter kunnen, vooral qua voetballend vermogen. We pakten uit met een schitterende voorbereiding. Ook ik voelde me prima in mijn vel, tot ik vlak voor de competitiestart het slachtoffer werd van gekneusde ribben. Daardoor miste ik de eerste competitiematch in Oudenaarde. De tweede, thuis tegen Merelbeke, mocht ik op de bank starten. Ik viel in en bleef bij de starters, tot aan het meest recente duel thuis tegen Ninove. Coach Kurt Delaere selecteert in eer en geweten. Hij wilde allicht iets proberen. Nu is het aan mij om alles te geven tijdens de oefensessies.”

Alles mag, niets moet

“Het eerstvolgende duel is een aartsmoeilijke verplaatsing naar Voorde-Appelterre, een ploeg die één punt meer telt dan wij. Hopelijk komen we niet al te gehavend aan de aftrap, want tegen Ninove vielen drie verdedigers geblesseerd uit: Rien Plasschaert na 10 minuten, Mehdi Oumedjeber na 35 minuten en kapitein Arvid Lenihan halfweg de tweede helft. Misschien kunnen wij die vrienden recupereren, al vind ik dat we over voldoende kwaliteit beschikken om weerbaar aan de aftrap te verschijnen. T1 Kurt Delaere verschuilt zich overigens nooit achter blessureleed. Hij geeft vertrouwen aan diegenen die hij opstelt. En wat onze ambities betreft: alles mag, niets moet. Als we maar in die schitterende reeks blijven.” (JPV)

Zondag 15 oktober om 15 uur: KFC Voorde-Appelterre – KSV Oostkamp.