Zeventien buurtbewoners willen naar Raad van State trekken tegen stadiondossier van Club Brugge

Een dag nadat Club Brugge haar gewijzigde stadionplannen aan de buurt ontvouwde, laten de tegenstanders van het nieuw stadion van zich horen. Die willen, zodra Vlaanderen een omgevingsvergunning uitreikt, opnieuw bezwaar aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar daar blijft het niet bij. Ze kondigen ook aan de Raad van State te willen trekken. Kop van jut is het Brugs stadsbestuur. Zeventien buurtbewoners vinden het onethisch dat de stad Brugge de stedenbouwkundige verordening aanpaste aan de behoefte van één private onderneming. Hun visie staat in schril contrast met de FC Bruges Taskforce ‘5na12’ die de onveiligheid van het huidig Jan Breydelstadion aanklaagt.

Club Brugge nodigde dinsdag per brief 6.000 buurtbewoners uit voor een infomarkt in het Jan Breydelstadion in Sint-Andries. 270 buren schreven zich in en daagden op in de Noordelijke Tribune om de plannen in te kijken. Het concept en de architectuur, ingebed in een stadspark, veranderen niet, Club heeft wel aan het mobiliteitsplan gesleuteld.

Parkeerbehoeften

Blauw-Zwart wil met haar nieuwe plannen gehoor geven aan de kritiek van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de omgevingsvergunning schrapte. Daarbij geholpen door de stad Brugge. Want eerder deze week keurde de gemeenteraad een wijziging van de stedenbouwkundige verordening goed. Het feit dat dit reglement vereiste dat grote bouwprojecten voorzien in parkeerbehoeften op eigen terrein vormde een struikelsteen voor het rechtscollege.

Met 7.000 parkeerplaatsen op tien randparkings en transport met shuttlebusjes hoopt Club Brugge tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de buurt. Tegelijkertijd toont Brugs burgemeester Dirk De fauw zich bereid om op wedstrijddagen een blauwe zone in te voeren in Sint-Andries. Je zal er maximaal één uur kunnen parkeren, wat moet verhinderen dat voetbalfans hun auto’s parkeren in de buurt van het stadion.

Bij Club Brugge beseffen ze dat het systeem niet 100 procent sluitend is: cijfers in andere landen poneren dat 5 procent van de voetbalfans dergelijke regeling met shuttlebussen aan hun laars lappen en toch wildparkeren in de buurt van het stadion. Door toegangskaarten in te scannen aan de randparking hoopt Blauw-Zwart dit te kunnen vermijden.

Raad van State

Blijkbaar is het mobiliteitsplan onvoldoende gewijzigd voor de die hard tegenstanders van een nieuw voetbalstadion met 40.000 zitjes in Sint-Andries. Volgens buurtbewoner Toon Van Moerbeke bereiden de zeventien omwonenden, die eerder al bezwaar aantekenden, nieuwe procedures voor: “Ook bij de Raad van State, het is onethisch dat de stad een stedenbouwkundige verordening wijzigt ten behoeve van één private partij. We laten nochtans de poort open voor Club Brugge: bewijs dat het mobiliteitsplan werkt door nu al shuttlebussen vanaf de bestaande randparkings in te voeren én een parkeerverbod in de onmiddellijke buurt. Maar dat wil Blauw-Zwart niet. Ik vrees dat dit project pure oogverblinding is, omdat Bart Verhaeghe een lemen huisje bouwt, toch op het vlak van mobiliteit.”

Schade-eisen

“Als we die rechtszaken verliezen, mag Blauw-Zwart zich aan schade-eisen verwachten: de waarde van onze huizen zal verminderen door de bouw van een hoge muur vlakbij onze tuinen. Zeker voor de vlakbij gelegen woningen in de Lange Molenstraat en de Doornstraat. Voor de start van de werken moet er op kosten van Club een tegensprekelijke plaatsbeschrijving komen, zodat schade aan de woningen correct kan worden gevorderd”, aldus Toon Van Moerbeke, die beweert dat er zich naar aanleiding van het buurtinfomoment van Club Brugge nog enkele omwonenden bij de groep tegenstanders hebben aangesloten.

Rampscenario

De visie van die kleine groep tegenstanders van het nieuwe stadion staat in schril contrast met de mening van Ives Boone, spreekbuis van de FC Bruges Taskforce ‘5na12’, een verzameling van Clubfans die snakken naar een modern comfortabel stadion: “Club wou met dit infomoment nog maar eens de dialoog met de buurt stroomlijnen. Er is immers een dringende noodzaak aan een nieuw stadion voor Club, zo niet dreigt een rampscenario. Meer bepaald dat er, omwille van veiligheidsrisico’s, geen voetbal meer mag worden gespeeld in het stadion en er dus uitgeweken zal worden naar een andere stad en stadion : Gent, Brussel of Lille?

Rot

“Dat zou een kaakslag betekenen, niet alleen voor de stad Brugge maar voor het hele land als de succesvolste voetbalclub van het voorbije decennium over geen eigen stadion meer beschikt. Het huidig stadion is rot tot op het bot. Brokstukken vallen naar beneden, elektriciteitskabels liggen gevaarlijk bloot, het mos groeit aan de muren, toiletten stinken en lopen over, het regenwater gutst langs de muren. Het stadion beantwoordt gewoon niet meer aan de hedendaagse comfortbehoeften van de toeschouwer. Het is een rem op de groei van Club Brugge. Wie zal trouwens de verantwoordelijkheid nemen als er doden of gewonden vallen door vallende brokstukken of elektrocutie?”, stelt Boone.

Nieuwe technieken

Volgens Ives Boone zullen in het nieuwe stadion lichtverontreiniging en geluidsoverlast tot het minimum worden herleid door nieuwe technieken. Hij is ervan overtuigd dat huidige parkeerproblemen voor de buurt worden opgelost met een ‘revolutionair’ en ‘waterdicht’ mobiliteitsplan. “Men zal zich eerst verplicht moeten registreren op die randparkings vooraleer men toegang krijgt tot het stadion. Een sluitend systeem dat voor een omslag moet zorgen. Bovendien is de Olympia-site nu een troosteloze betonvlakte. De buurt krijgt er in de plaats een groen park vol bomen en struiken bij waar men kan joggen, wandelen of tot rust komen. Vergeet ook niet dat het aantal matchdagen zeer beperkt zal zijn.”

Verkaveling

“De situatie op Olympia is nu als volgt: zowel matchdagen voor Club als Cercle, quasi alle dagen zijn er trainingen van jeugdploegen en jeugdwedstrijden wat op minstens 300 dagen per jaar leidt tot luchtverontreiniging, lawaai en veel verkeersdrukte. Bij de inplanting van het nieuwe stadion is er nog slechts sprake van dertig dagen activiteit, dus tien keer minder dan nu!”

“Als er op de Olympia-site geen stadion komt en Club dient uit ter wijken naar een andere locatie, is de kans zeer groot dat de 21 hectare van Jan Breydel zullen worden verkaveld. Reken maar uit: 60 huizen per hectare, dat komt neer op meer dan 1.200 huizen erbij in Sint-Andries. Is het dit wat de buurtbewoners, die beroep aantekenden, willen?”, besluit de woordvoerder van de Taskforce.