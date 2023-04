ZC Montreal Sport Brugge als kampioen naar 3de nationale

ZC Montreal Sport Brugge werd in Varsenare na een onwaarschijnlijk seizoen kampioen in de Vlaamse competitie en mag zo als eerste ploeg in West-Vlaanderen volgend seizoen in nationale van het zaalvoetbal aantreden.

ZC Brugge had op hun laatste speeldag puntengewin nodig om definitief afstand te nemen van hun eerste achtervolgers Plakkers Varsenare en El Tigre Halle. Tegenstander Leuven Centraal B liet twee uur voor aanvang weten de verplaatsing niet te doen en zo kon ZC Brugge zonder spelen de titel vieren. “Het is een beetje een dubbel gevoel. Anderzijds zijn we de terechte kampioen, door onze regelmaat dit seizoen”, vindt T1 Koen Neirynck. “Dit seizoen hadden we met ZC Brugge vier teams en konden we op heel veel jongens uit tweede en derde provinciale rekenen. Ze bleven gemotiveerd om met de eerste ploeg een verplaatsing te doen. Soms was het twee uur rijden om een uur te voetballen. Hier doe ik mijn hoed voor af.”

ZC Brugge ontstond drie jaar geleden uit ZVV Cercle Brugge en greep de titel door het punt dat het eerder deze maand in extremis nog kon behalen tegen de Plakkers, wellicht wel de sterkste ploeg in de reeks. “We haalden daar een 3-0 achterstand op naar 4-4, met onze gelijkmaker in de laatste seconde. Daar hebben we duidelijk gemaakt: dit seizoen is voor ons”, glundert de coach.

Eerste West-Vlaamse ploeg in nationale

De sterkte van ZCB was dat vier spelers die de ploeg dragen zo goed als elke wedstrijd aanwezig waren. Na Nieuwjaar kwam daar met ambitie Di-Matteo Dobbelaere bij die met zijn scorend vermogen bepalend was. Hij zorgde voor iets extra’s, net als Arno Lycke. “In de toekomst gaan we onze jongens van in tweede en derde naar onze tweede ploeg in eerste provinciale laten doorstromen, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen om over twee, drie jaar een vaste waarde binnen onze eerste ploeg zijn”, aldus Neirynck.

ZC Brugge wordt volgend seizoen de eerste ploeg in West-Vlaanderen die na het verdwijnen van Assebroeke in nationale zal voetballen. Daar kan nog Plakkers Varsenare, momenteel tweede in de Vlaamse competitie, bijkomen. ZC bezieler en huidig T2 Nic Van Belle zet volgend seizoen in zijn functie een stap opzij en gaat zich met de PR en de sponsors bezighouden en wil van ZCB een échte Brugse vereniging maken. Nic voetbalde nog in zaal in nationale in het seizoen 1987-1988, samen met huidig ondervoorzitter Ivan Vanderhaegen. Ook trainer Koen Neirynck, die pas aan zijn eerste jaar bij ZCB bezig is, heeft reeds ervaring in nationale bij ZVC Hoekske vooraleer hij naar het veldvoetbal trok. “In de eerste plaats willen we in derde het behoud bewerkstelligen. Misschien kunnen we met deze groep, aangevuld met enkele nieuwelingen, ook wel plaats zeven tot tien beogen.”

Nog in het zaalvoetbal verloor Plakkers Varsenare de terugwedstrijd in de halve finales van de Beker van Vlaanderen met 9-5 bij El Tigre Halle nadat het de heenwedstrijd met 6-2 had gewonnen. Plakkers verloor uiteindelijk na het nemen van strafschoppen. De finale wordt gespeeld op 20 mei tussen El Tigre en Leuven Central. (ACR)