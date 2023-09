ZC Brugge speelt dit seizoen in derde nationale

ZC Brugge kon vorig seizoen de promotie afdwingen en voetbalt nu in derde nationale van het zaalvoetbal. “De doelstelling is toch om in de linkerkolom te eindigen. Dat moet lukken.”

ZC Brugge speelt de thuiswedstrijden in Sporthal Hof Ter Straeten in Varsenare en dat is tevens de locatie van reeksgenoot De Plakkers. Beide ploegen stonden op de openingsspeeldag meteen tegenover elkaar in een derby. ZC Brugge verloor met 3-1. Tom Vandermaes fungeerde als T1-ad interim. “Komend weekend ook, in de plaats van Koen Neirynck”, vertelt hij.

“Als T1 van de tweede ploeg nemen Koen en ik samen de sportieve leiding op ons. Daar komt nog Maarten Munaron bij als trainer-speler. Zijn visie als doelman en zijn ervaring in eerste nationale kunnen we goed gebruiken. Daarnaast ben ik nog met onze voetbalschool Footloose bezig, die begin deze maand in het tweede jaar alvast een goede start nam met ruim twintig kinderen.”

Aftoetsen

Tegen De Plakkers had ZC Brugge in de eerste helft slechts één uitgelezen kans. In de tweede periode kwam het team van Vandermaes vooral naar het einde toe beter voor de dag. “Jammerlijk ging er net als bij die eerste goal bij dat derde doelpunt een individueel foutje aan vooraf.”

Al weet je tegen De Plakkers nooit, want zij die de tel bijhouden spraken voor hen van een elfde derby zonder nederlaag. “Zij waren voltallig. Wij niet en moesten een beroep doen op drie beloften. Dat zag je aan ons spel. We misten ervaring en in het begin keken we wat de kat uit de boom. Omdat zij met hun opkomende keeper een vijfde veldspeler hebben. Het was aan ons om daarop in te spelen door de bal te onderscheppen en eventueel te scoren.”

Voor ZC Brugge is derde nationale nieuw. Het is dus nog wat aftoetsen. “De groep van vorig jaar is gebleven. Er is natuurlijk de vraag zoals bij vele clubs in het zaalvoetbal op wie kunnen we rekenen? Er zijn er die op vrijdagavond in het veldvoetbal actief zijn. Als we voltallig zijn, kunnen we dit jaar wellicht wel voor verrassingen zorgen.” (ACR)