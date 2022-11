Zaroury (Marokko) en Perisic (Kroatië) startten carrière in onze provincie:Te licht voor Waregem versus te goed voor Club

Canada is achter de kiezen, tegen Marokko zondag en Kroatië donderdag moeten de Rode Duivels de kwalificatie voor de 1/8ste finales op het WK voetbal definitief veilig stellen. Opmerkelijk: in de selecties van onze volgende tegenstanders huizen twee spelers die de basis van hun internationale carrière legden in West-Vlaanderen. Elk met een tegengesteld verhaal weliswaar. Essevee vond Zaroury niet goed genoeg, Perisic werd via KSV Roeselare en Club Brugge een wereldtopper.

Niet goed genoeg voor Essevee, maar Kompany betaalde 4 miljoen voor hem

Hoe kan dat nu? Anass Zaroury (22) in de selectie van Marokko. Dezelfde Zaroury dus die in 2019 door de Essevee Soccer School werd opgeleid, maar uiteindelijk door Zulte Waregem te licht werd bevonden. Dezelfde Zaroury die deze zomer door Kompany’s Burnley voor 4 miljoen euro werd weggehaald bij Charleroi. “De hoofdvraag is: waarom is hij niet geslaagd bij Zulte Waregem?”

Nadat bekend was gemaakt dat Anass Zaroury in de WK-selectie van Marokko zat, postte Thomas Caers op zijn Facebookpagina: Alleen de gelovers wisten dat dit zou gebeuren. “Ik bedoel ook de believers in onze filosofie, opleidingsprincipes en werkwijze”, zegt de ex-directeur van de Essevee Soccer School. “Dat valt moeilijk te rijmen met een klassieke jeugdopleiding en dat is het probleem geweest. Nadat de academie was opgedoekt, was er geen perspectief meer dat ik die jongens nog tot aan de eerste ploeg zou kunnen begeleiden. Zij waren gewend een bepaald voetbal te spelen en ik denk dat zij zich niet meer amuseerden op het veld.”

Zonde dat die academie werd gesloten. Toen de boom werd omgehakt, hingen er toch al wat appels aan hoor

De Soccer School was een professionele academie in internaatsvorm die in 2013 door toenmalig algemeen directeur Patrick Decuyper naast de klassieke opleiding werd geïnstalleerd. Spelers werden er opgeleid op blote voeten en buiten competitie. “Ik weet nog dat toen Anass zich bij ons kwam aanbieden er werd gezegd: Precies een dood vogeltje, hoe ga je dat met hem wel doen? Ik kende hem van bij de JMG Academie en wist: hij is heel introvert en zacht van karakter. En: puur talent! Technisch uitstekend, intelligent, maakt zelden verkeerde keuzes en ook in zijn spel bescheiden: hij respecteert zijn ploegmaats en gaat zelden of nooit voor eigen gewin.”

Drang naar perfectie

Na zijn vertrek als belofte bij Zulte Waregem kwam Zaroury via de eerste elftallen van Lommel (1B) en Charleroi (1A) terecht bij het Burnley van Vincent Kompany, dat 4 miljoen euro voor hem betaalde. Daar scoorde hij al vier keer, prestaties die de Belgische belofte-international van Marokkaanse afkomst nu beloond ziet met een WK-selectie voor Marokko. Caers is niet verrast. “Absoluut niet! Die jongens kunnen allemaal geweldig voetballen. Door de drang naar perfectie die ze in de Soccer School meekregen, beschikken ze over een enorme bagage qua techniek en spelinzicht en dan is het aan hen om zich aan te passen aan de harde realiteit van het voetbal. Anass botste zowel bij Charleroi als bij Burnley op trainers die hem koesteren als speler en als mens. Dat heeft hij nodig.”

“Die 4 miljoen euro had voor Zulte Waregem moeten zijn”, zegt Caers. “Jammer. Maar na het vertrek van Decuyper waren er in de club geen believers meer. Er werd mij gezegd dat de academie werd gesloten om financiële redenen, omdat ze 500.000 euro per jaar kostte. Wat ook meespeelde: toen Bryan Limbombe voor Genk tekende, vreesden ze dat al die jongens zouden vertrekken en er geen return zou zijn voor hun investeringen. Maar hadden ze mij meer verantwoordelijkheid gegeven om hen tot aan de eerste ploeg te begeleiden, dan waren ze niet weggegaan. Zonde dat die academie werd gesloten. Want op het moment dat de boom werd omgehakt, hingen er toch al wat appels aan hoor. (lacht)”

(foto Nico Dewaele) © Dewaele Nico

Bouchouari (22) speelt intussen bij FC Emmen, Van Hecke (20) bij KV Mechelen, Kestens (21) bij FC Eindhoven, Limbombe (21) bij Roda JC, Bouihrouchane (20) bij De Graafschap, Belhadj (20) bij WaaslandBeveren, Belghali (20) bij Lommel en El Ouahdi (20) bij RWDM. “Belghali en El Ouahdi, met wie ik vijf jaar werkte, zijn twee parels van 1B die een dikke carrière zullen maken.”

“Anass tekende bij ons in 2017 op zijn 17de een profovereenkomst”, haakt sportief coördinator Joric Vandendriessche in. “In 2018/19, na de integratie van de Soccer School en de elitejeugd, trainde hij verscheidene keren mee met de A-kern. Maar de conclusie van de toenmalige staf was dat het toen, op zijn 18de, nog te vroeg was om er hem vast bij te nemen. Bij Lommel is hij geëxplodeerd. Waarom hij niet slaagde bij Zulte Waregem? Enerzijds door de inschatting van de staf van de A-kern dat hij niet klaar was, anderzijds door de honger van Anass om in een A-kern mee te trainen. Bij ons was voor hem het rendement in de waarheidszone een groot groeipunt. Maar als je ziet hoe hij zich ontwikkelde, dan moet je chapeau zeggen voor zijn traject na zijn vertrek.”

Van KSV Roeselare via Club Brugge naar de wereldtop

(foto Getty) © FIFA via Getty Images

Het West-Vlaamse verhaal van Ivan Perisic klinkt heel anders dan dat van Zaroury. Een van de sterren van Kroatië hielp eerst SV Roeselare redden, werd bij Club Brugge een topper en daarna bij Borussia Dortmund, Wolfsburg, Bayern München, Inter en Tottenham een wereldster. Ze wisten al bij Club: “Ivan had alles wat je van een moderne topvoetballer verwacht.”

Begin 2009 belandt de 19-jarige Ivan Perisic in Roeselare. Bij een op dat moment krasselend Roeselare dat in volle degradatiestrijd is maakt de jonge, energieke Kroaat vanaf dag één indruk. Uiteindelijk heeft hij een enorm aandeel in de verrassende redding van SV Roeselare. In het tussenseizoen volgt de logische stap hogerop: Perisic trekt naar Club Brugge. Met dank aan Luc Devroe, toen directeur op Jan Breydel en met een verleden op Schiervelde.

“Ik had veel matchen gezien van Roeselare en daarin had Ivan me echt overtuigd van zijn kwaliteiten”, blikt Devroe terug. “Maar niet iedereen bij Club was meteen honderd procent overtuigd. Met Adrie Koster was er een buitenlandse trainer gekomen en hij kende Ivan niet. Ik ben daarom op dezelfde nagel blijven kloppen, tot het bestuur zei dat ik hem dan maar moest halen.” Iets wat de Nederlandse trainer ook bevestigt. “Of ik twijfels had? Ik kende Ivan gewoonweg niet”, aldus de minzame Nederlander.

Complete voetballer

Mochten er al twijfels geweest zijn, dan verdwenen die snel naar de prullenbak. “Die jongen kwam bij ons binnen en ik had meteen door dat hij een enorme aanwinst was. Je zag direct dat hij over heel specifieke kwaliteiten beschikte: hij was vaardig met de bal, zag het spelletje, kon heel goed koppen en had een uitstekend schot.”

Ivan hield wel van een een grapje, maar was vooral een geschikte jongen

Dat laatste mocht ook Stijn Stijnen, destijds ploegmaat van Perisic, aan den lijve ondervinden. “Ik heb me op training meermaals moeten omdraaien na een knal van Ivan”, lacht Stijnen. De oud-doelman heeft niets dan lof voor zijn Kroatische ex-ploegmaat. “Hij is zo’n complete voetballer. Al bij Club was hij buiten categorie. Op training deed hij dag na dag de monden openvallen. Nochtans hadden we met jongens als Ronald Vargas en Nabil Dirar nog spelers met veel kwaliteiten. Ivan deed echter dingen die je zelden ziet op een voetbalveld. Zijn snelheid en vooral ook de kwaliteit van uitvoering was top. Met links of met rechts, dat maakte hem ook niets uit. Ivan had toen al alles wat je van een moderne topvoetballer verwacht.”

(foto Belga) © BRUNO FAHY BELGA

Dus ook een goede werkethiek? “Toch wel, hoor”, zegt Stijnen overtuigd. “Ivan was niet vies van trainingsarbeid.” Nochtans leefde de perceptie dat Perisic niet altijd de gemakkelijkste was. Nukkige reacties waren hem niet vreemd. Zo deelde hij tijdens een wedstrijd eens een tik uit aan ploegmaat Jeroen Simaeys en was er bij een vrije trap ook eens een akkefietje met Nabil Dirar. Om van het Carré-incident (Perisic ging daags voor de verloren wedstrijd tegen GBA stappen met Didier Drogba en topmodel Jade Foret en pochte daarover tegen ploegmaats, red.) nog maar te zwijgen. Zowel Stijnen als Koster bedekken die escapades vandaag met de mantel der liefde. “Ik herinner het me niet meer, dus zo’n impact zal het wel niet gehad hebben”, relativeert Koster. Ook volgens Stijnen klopt de perceptie van een nukkige Perisic niet. “Ik ken Ivan als een goedlachse, joviale jongen.” Koster treedt zijn ex-doelman daarin bij: “Ik heb nooit problemen met hem gehad. Ivan hield wel van een geintje en een grapje, maar hij was vooral een geschikte jongen. En als er dan al eens iets op het randje of net erover was, kon je met hem ook rond de tafel gaan zitten om het uit te spreken.”

Club als ideale opstap

Ondanks zijn sterke prestaties pakte Perisic in Brugge nooit een collectieve prijs. Toch was zijn periode bij blauwzwart, die hij afsloot met de topschutterstitel en de titel van Profvoetballer van het Jaar, de start van een internationale topcarrière die hem via Borussia Dortmund, Wolfsburg, Bayern München en Inter naar Tottenham leidde. “Ik ben niet verrast, want hij had zoveel kwaliteiten”, zegt Stijnen. “Club is de ideale opstap in zijn carrière gebleken”, besluit Koster.

(Christian Vandenabeele, Tjorven Messiaen en Wouter Vander Stricht)