Zakari Junior Lambo (Royal Knokke FC): “Verlengstuk aan competitie breien”

Tijdens het paasweekend mochten de jongens van Yves Van Borm rusten. Ze waren bye. Met nog twee wedstrijden voor de boeg prijken ze op positie vier. De nacompetitie wenkt. De 23-jarige Zakari Junior Lambo is de absolute uitblinker van het kampioenschap tot op heden.

Van nature is de Nigerees een centrumspits, bij Knokke treedt hij afwisselend aan op de rechter- en linkerflank. Vooral snelheid en geschilderde voorzitten zijn sterke wapens.

“Eerder voetbalde ik bij Ronse, Winkel Sport en daarna bij opnieuw Ronse. Dit is mijn tweede seizoen Knokke. Vorig jaar was er van competitie nauwelijks sprake, wegens corona. Nu heb ik wel al mijn kwaliteiten kunnen tonen. Het is natuurlijk een grote eer dat ik al acht selecties heb kunnen afdwingen bij de nationale ploeg van Niger.”

“Hetgeen ik op dat niveau leer, kan ik benuttigen in eerste nationale, een prachtige reeks met pittige opponenten.”

Professioneel bestuur

“Graag zou ik nog een verlengstuk aan de competitie breien. We staan op vier en hebben evenveel matchen gespeeld als onze rivalen. Het komt er nu op aan zes op zes te oogsten tegen Winkel Sport en Heist. Dan zijn we zeker van de nacompetitie. Mijn contract heb ik nog niet verlengd, al word ik in Knokke omringd door schitterende ploegmaats, sublieme trainers en een professioneel bestuur.”

“De supporters houden van mij en stuwen mij naar prima prestaties. Anderzijds hoop ik toch op hogere reeksen. Ik ben ervan overtuigd dat ik ook in de topklasse mijn mannetje zou staan. Blijf ik bij mijn huidige club, dan zal ik me even gelukkig voelen.”

“Promotie? Dan heb je het over de licentievoorwaarden en dat is voer voor de beleidsploeg. Van mij wordt verlangd dat ik tussen de krijtlijnen het beste van mezelf geef.”

