Zaalvoetbalclub Derde Teim Beter is een hechte vriendenkring: “Plezier maken is belangrijkste”

Zaalvoetbalclub Derde Teim Beter ontstond nadat Matthias Bossuyt door een medestudente gevraagd werd om met een ploeg aan een voetbaltornooi deel te nemen. Op dit moment had de ploeg nog geen naam en werd er door de organisatie geopteerd voor Team X. Het tornooi viel erg in de smaak en er werd al rap beslist om aan andere tornooien deel te nemen.

“Na enkele tornooien werden we benaderd door de organisatoren van de Ardooise zaalvoetbalcompetitie. Na het zoeken van enkele nieuwe spelers als versterking besloten we om aan het seizoen 2015-2016 deel te nemen. Dit gebeurde nog altijd onder de naam Team X. Het eerste seizoen sloten we af op de voorlaatste plaats en kregen we de fairplaybeker”, zegt Matthias.

Na het seizoen werd besloten om een nieuwe naam voor de ploeg te kiezen. Dit werd dus zaalvoetbalclub Derde Teim Beter. Om de ploeg te financieren besliste het bestuur om een pannenkoekenverkoop te organiseren. Sinds dat jaar verkopen ze afwisselend pannenkoeken en wijn, dit telkens met groot succes.

“Ieder seizoen moesten we door verschillende omstandigheden afscheid nemen van enkele spelers. Maar telkens werden vervangers gezocht die net dat ietsje meer konden bijbrengen aan de ploeg en dit resulteerde telkens in een betere eindpositie. Dit jaar staan we voorlopig gedeeld tweede op 2 punten van de leider en met slechts één verliesmatch. Dit zorgde er natuurlijk ook voor dat jaar na jaar onze groep trouwe supporters uitbreidde”.

Een goede werking

Zaalvoetbalclub Derde teim is gebaseerd op pure democratie. “In onze besloten Facebook-groep wordt alles eerst besproken en wordt er later overgegaan tot stemming via een poll. Zo blijven we zeker dat iedereen zijn inbreng heeft en niet alles door één of twee personen wordt beslist”.

Zaalvoetbalclub Derde Teim Beter is in de eerste plaats een groep vrienden. Het plezier maken komt op de eerste plaats en is belangrijker dan het resultaat, al is een goed resultaat altijd mooi meegenomen. Ook is iedereen bij de club welkom, je moet niet het grootste talent zijn.

“Een belangrijk aspect voor ons is dat de basis van de groep uit Ardooienaren en Koolskampenaren bestaat. De rest komt uit de omringende steden en gemeenten. Natuurlijk wordt er ook heel wat werk verricht achter de schermen. Dat is vooral de verdienste van twee spelers . Zo is Damon Priem verantwoordelijk voor het financiële aspect en staat in contact met het competitiebestuur. Matthias Bossuyt neemt dan de besloten Facebook-groep, de fanpagina op Facebook en de PR voor zijn rekening.

In het laatste tussenseizoen besloot Derde Teim Beter om eindelijk eens werk te maken van een sponsor.

“Het was voor ons belangrijk dat die uit Ardooie of Koolskamp kwam en dezelfde waarden uitdraagt als de zaalvoetbalclub Derde Teim Beter. Daarbij werd vooral dorpscafé Den Uil uit Koolskamp naar voor geschoven. Den Uil was al bij een heel groot deel van de ploeg gekend en bemind.”

“Mede door de gezellige, familiale sfeer die er hangt en het gevoel dat je er altijd welkom bent. We hebben dan de vraag gesteld tijdens het fandorp op het voorbije en die werd onmiddellijk positief onthaald.”

“Na een kort overleg met Claude werd beslist dat Den Uil onze ploeg zeker en vast wou sponsoren, met de nieuwe polo’s als het eerste tastbare bewijs. Daar zijn we erg dankbaar voor en het resultaat mag gezien worden.”

“Als wederdienst gaan we met de ploeg na iedere wedstrijd meerdere drankjes nuttigen in Den Uil. We worden daar telkens heel vriendelijk ontvangen door Claude en Veerle met een bordje warme hapjes of een schaal boterhammen.”

“Eén ding is zeker: we willen graag Den Uil nog vele jaren als sponsor en ons stamcafé houden”, besluit Matthias.

