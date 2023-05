Zaalvoetbalbeker West-Vlaanderen voor Sportbar TimeOut en Swaf Ladies

In sporthal Haneveld in De Haan hadden vrijdagavond in het zaalvoetbal de finales van de Beker van West-Vlaanderen plaats, voor zowel mannen als vrouwen.

De eindstrijd bij de mannen was ietwat verrassend en werd gewonnen door de Diksmuidse ligaploeg Sportbar TimeOut dat eerder ook al onder andere de Plakkers uitschakelde. Zij versloegen ZVC Bulcke uit Moerkerke, het voorbije seizoen actief in eerste provinciale, met 4-2. “We waren voetballend de betere ploeg, maar de tegenstander uit Diksmuide was efficiënter in de afwerking”, klinkt het bij Bulcke. Vrijdag 12 mei was het dag op dag elf jaar geleden dat General Store de eerste ploeg uit de liga De Pluimen de Beker van West Vlaanderen wist te winnen. Sportbar TimeOut slaagde daar nu als tweede team in.

Ervoor had de finale bij de vrouwen plaats. Zij het een Beernems onderonsje. Swaf Ladies, al diverse keren bekerwinnaar, versloeg Rapid Girls met 3-0. Beide finalewedstrijden waren in een organisatie van het PC West-Vlaanderen en de plaatselijke ploeg Atletico ’t Pubtje. Voor aanvang van de wedstrijden werd Marcel Vannecke voor zijn jarenlange carrière, 42 jaar in het zaalvoetbal als scheidsrechter, gevierd. Hij staat tevens al jaar en dag klaar voor KE De Haan en niet enkel als arbiter, maar ook als barman in de kantine. (ACR/ Foto’s ACR)