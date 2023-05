Yves Van Borm in beeld bij KVO?

De teerlingen zijn geworpen, het seizoen 2022-2023 zit erop. De voorbereidingen naar het nieuwe kampioenschap zijn volop aan de gang. Wie echter moet wachten is Yves Van Borm, de succescoach van Knokke, die tot op heden nog steeds geen nieuwe uitdaging heeft. Dat is opmerkelijk, aangezien Yves Van Borm met voorsprong de meest succesvolle coach is geweest gedurende de laatste jaren in het nationale voetbal.

Beginnen we met een terugblik van zijn palmares bij de kustformatie. Yves Van Borm wordt in januari 2015 binnengehaald wanneer Knokke op een degradatieplaats staat in vierde klasse, maar zich redt dankzij een memorabele terugronde: eerste twee matchen verloren, de volgende 13 duels niet meer. Vervolgens kroont hij zich tot kampioen in derde nationale in 2015-2016, kampioen in tweede nationale in 2016-2017 en kampioen in eerste nationale in 2017-2018.

In het seizoen 2018-2019 wordt hij ontslagen in november, de club degradeert en haalt hem terug. De succescoach start met brio aan zijn tweede periode: kampioen in tweede nationale in het seizoen 2019-2020. Daarna volgt een coronajaar zonder voetbal. Vervolgens oogst Yves een tweede plaats in eerste nationale (kampioenschap 2021-2022) en een zesde stek in eerste nationale in 2022-2023 (eerste maal met 20 ploegen). Ook in de bekercampagnes laat Yves Van Borm zijn visitekaartje achter. Zo bereikt hij volgende affiches met Royal Knokke FC: Standard, Union, OHL, KV Kortrijk en Beerschot worden bekampt in de Croky Cup.

De legendarische zege op het veld van toenmalig bekerwinnaar Standard Luik, gecoacht door Michel Preud’homme blijft iedereen bij. Dan zou je denken dat de clubs in rijen staan aan te schuiven om Yves Van Borm binnen te halen. De logische stap is dan 1A of 1B. Ploegen als Zulte Waregem, KV Oostende, Beerschot en SK Beveren uit 1B, die allemaal op zoek zijn naar een nieuwe trainer, zouden dan toch moeten uitkomen bij Yves Van Borm? Toont deze fenomenale toptrainer ambitie om naar 1A of 1B te promoveren.

Ambitie

We laten Yves zelf aan het woord. “Uiteraard is mijn ambitie om een stap hogerop te werken, maar ik stel vast dat de clubs uit deze reeksen niet echt zitten te wachten op mij. Wat ik bijzonder jammer vind, want ik ben ook houder van het vereiste hoogste diploma UEFA Pro License, sinds 2007, waardoor ik op elk niveau werkzaam kan zijn in de voetbalwereld. De ambitie en de gedrevenheid zijn nog steeds volledig intact. Soms zegt men mij dat ik te weinig ervaring heb op dat niveau.”

“Met alle respect, maar het spelletje in het profvoetbal is identiek hetzelfde. En volgende trainers laten zien dat ze op profniveau ook resultaten kunnen boeken: Wouter Vrancken, Jonas De Roeck, Marc Brys, Felice Mazzu en Francky Dury kroonden zich in het verleden evenzeer tot kampioen in de amateurreeksen. Het is niet toevallig dat deze voetbalkenners ook in het profcircuit puike resultaten neerzetten.”

“Daar trek ik mij aan op en hoop dat de clubs die op zoek zijn naar een nieuwe trainer dit eens onderzoeken en nader bekijken. Tot op heden zijn er een paar vage contacten. KV Oostende? Aangezien ik de geur van de kust al goed ken, zou dit een geschenk uit de hemel betekenen.”

Videoanalyses

Voor het eerst sinds hij de netten van Knokke verdedigt moest kapitein Sven Dhoest zich, in Luik, zes keer omdraaien. “Net als voor mijn coach was dit mijn laatste prestatie bij de kustformatie. Ik verhuis naar Varsenare, onze T1 blijft in het ongewisse. Hij is op tactisch vlak een meester en in de hogere reeksen is het niet anders werken dan bij ons. Misschien komen er meer videoanalyses aan te pas, maar daar zijn assistenten voor. Natuurlijk zou Yves hogerop zijn mannetje staan. Wie twijfelt daar nu aan?”