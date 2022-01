Yves Ngabu keert terug naar België en tekent bij KSKV Zwevezele B (2A): “Mijn bokscarrière blijft wel op de eerste plaats staan”

Bokskampioen Yves Ngabu (33) kende in het verleden prachtige jaren bij KSKV Zwevezele als spits. Hij combineerde er de twee sporten tot hij even alles op de boks zette, maar keert nu ook terug naar het voetbal. Op de laatste dag van 2021 tekende de Roeselarenaar immers voor KSKV Zwevezele B, dat actief is in tweede provinciale A.

“Ik kom terug naar België en ga mijn bokscarrière wat anders opvatten”, opent Yves Ngabu. “Het voetbal heb ik gemist en bij mijn terugkeer was dat het eerste waaraan ik dacht: ik wil opnieuw voetballen. Dat kan zonder problemen. Als ik een bokswedstrijd heb, ga ik in afzondering. Ik had heel wat aanbiedingen, maar het is dus Zwevezele geworden. Toen ik terug was uit Engeland belde voorzitter Paul Degroote mij en zei hij dat het wel enkel voor de B-ploeg was. Voor mij geen probleem, want de club begrijpt ook dat de boks voor mij op de eerste plaats komt. Ik heb in mijn vorige periode nog samengespeeld met verschillende spelers die nu bij de B-ploeg spelen. Vincent Provoost, Jurrie Vandekerckhove, Arne Dereere, Iben Naert… Dat was dus een gemakkelijke beslissing om als vrije speler dit seizoen met het nummer 88 in de geel-zwarte uitrusting te spelen.”

Belangrijke boksmatch?

“2022 zal een belangrijk jaar zijn voor mij”, vervolgt de bokser-voetballer. “Het voorbije jaar was niet gemakkelijk met die pandemie. Ik heb wel met heel wat mensen in het buitenland gesproken en er komt dit jaar een grote boksmatch aan. Veel kan ik er nu niet over zeggen, ik wacht liever tot alles getekend is. Wel kan ik zeggen dat het niet in Engeland zal zijn.”

“Voetbal is niet alleen goed voor de conditie, ik doe het ook graag. Het is nu een drietal jaar dat ik niet gespeeld heb, maar ik heb ondertussen niet stilgezeten hé. En voetbal verleer je niet. Mijn ambitie is nu om heel wat doelpunten te maken, zoals vroeger. Misschien kan de voorzitter ook een boksgala in Zwevezele organiseren zodat boksen en voetbal in Zwevezele opnieuw kunnen samengaan.” (WD)