Yusef Filiz leidt met zijn Future Soccer Academy jonge voetballertjes op

Yusef Filiz (36), die onder meer bij Koksijde in hun glorieperiode speelde, wil zijn voetbalkunde meegeven aan jonge voetballertjes met zijn Future Soccer Academy. “Toen mijn zoon Ryan begon met voetballen, trainde ik hem in de zaal”, opent Yusef. “Ik kende iemand in Waregem en zo begon hij daar met zaalvoetbal. Dat bracht mij op het idee om een goede twee jaar geleden een eigen voetbalschool op te richten in de aard van wat Emilio Ferrera met zijn EF Academy in het Brusselse deed. Hij wil de spelertjes overdag laten trainen zodat ze ’s avonds tijd hebben om hun schoolwerk te maken. Dat doe ik ook op woensdagnamiddag en zondagvoormiddag.”

Sneller denken en beslissen

“Als je kijkt naar de grote spelers zoals Neymar en Messi, allen hebben hun basis gelegd in het zaal- en straatvoetbal. Ik blijf erbij dat je op een klein veld sneller moet denken en beslissen en je hebt ook veel meer baltoetsen. Ideaal voor de techniek. De tegenstander zit ook heel kort op je en zo moet je sneller gaan denken en slimmer worden. Je ziet nu ook dat Standard en Genk gestart zijn met zaalvoetbal, en de rest zal volgen, want het heeft zijn voordelen in de opleiding.”

“Ik heb drie ploegjes waarvan de U11 en U15 in de zaalvoetbalcompetitie spelen en aan de leiding staan. De vier beste spelen op het einde tegen elkaar om te zien wie de nationale finales gaat spelen. Ook spelen we heel wat tornooien en zijn daar heel succesvol in. Zo wonnen we met de U11 een paar weken geleden een tornooi in het Brusselse. Ze doen het dus uitstekend.” (WD)