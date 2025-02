Younes Boudadi gaat in Las Vegas voetballen: “Aanwinst op het veld en in de kleedkamer”

De 29-jarige Younes Boudadi, wiens roots in Vlamertinge liggen, tekende bij zijn nieuwe club in de Verenigde Staten. De verdediger gaat aan de slag bij Las Vegas City Lights.

Younes is een voormalig Marokkaans jeugdinternational. Hij speelde het WK U17 in 2013 en schopte het destijds tot de beloften van Club Brugge. Sinds 2016 maakt hij zijn American dream waar. Zijn Amerikaanse avontuur begon in Boston en via enkele tussenstops kwam hij bij Hartford Athletic en Indy Eleven terecht. Nu volgt een nieuw avontuur in Las Vegas. Younes trainde al mee tijdens de voorbereiding en speelde mee in de drie voorbereidingsmatchen met zijn nieuwe club, dat in de Amerikaanse tweede klasse speelt.

Eind 2025

“Younes heeft 125 matchen ervaring in de USL Championship. Hij tekende tot eind 2025, met een optie voor een extra jaar”, meldt de club. “We zijn blij dat hij bij ons is. Younes heeft een pak ervaring. Hij toonde de voorbije weken al dat hij een aanwinst is op het veld en in de kleedkamer.”

Italiaanse ex-spits als coach

Donderdag kondigde de club zijn komst officieel aan. Enkele dagen eerder legde de club nog een andere Belg vast: Daouda Peeters (ex-Club Brugge, Juventus en Standard). De coach is de Italiaan Antonio Nocerino, voormalig spits van onder meer AC Milan, Juventus en West Ham.

De eerste competitiematch is op zaterdag 8 maart, thuis op Cashman Field tegen Tampa Bay Rowdies.