Yoran Deleu (Club Roeselare – 2B) ontmoet zondag Dosko Beveren: “Er moet gewonnen worden”

Club Roeselare staat zondag voor de tweede week op rij met een derby op de planning. Dit keer komen de buren van Dosko Beveren op bezoek. De ploeg van coach Kenny Verduyn wil straks eindronde spelen, dus moet men zondag de Dosko-klip omzeilen. Dat beseft ook Yoran Deleu.

“Eigenlijk hou ik buiten de uitslag geen goeie herinneringen over aan de heenwedstrijd”, opent de 26-jarige kinesist uit Gits. “Het was immers in deze campagne één van de weinige wedstrijden dat ik niet aan de aftrap stond. Toen ik de selectie vernam was ik dus echt wel boos. De derby verliep bijzonder spannend. Davignio scoorde met een werelddoelpunt van bijna aan de middenlijn maar achteraf waren er nog enkele hete standjes voor ons doel.”

Wat is dan de sterkte van dit Dosko? “Ik vind het vooral een collectief sterk team dat met een vast systeem uitpakt met twee spitsen en veel snelheid achterin. Achterin kan men de boel goed gesloten houden als het moet, het is dus een heel complete ploeg die steeds moeilijk te bekampen is. Gezien we nog steeds meestrijden om de eindronde hebben we eigenlijk geen keuze, er moet net als tegen Ardooie gewonnen worden. Het publiek mag zich dus opmaken voor een wedstrijd met twee gemotiveerde ploegen. Zij hebben misschien wel iets minder te verliezen omdat er nog weinig te winnen of te verliezen valt, maar niemand verliest graag een derby.”

Met Club blijf je op eindrondekoers? “We hebben zondag een eerste klip omzeild door Ardooie met het kleinste verschil (1-0) te kloppen. Daardoor blijft Club op eindrondekoers en eigenlijk zijn lot in eigen handen houden want straks volgen nog alle rechtstreekse confrontaties. Winnen we deze bijna allemaal, dan is het doel binnen. Eigenlijk zijn we onszelf dit ook verplicht want deze kern is kwalitatief sterk genoeg om daaraan mee te doen.”

Yoran start straks zijn tiende Club-seizoen. “Toen een nieuw voorstel door de sportieve cel werd aangeboden heb ik eventjes getwijfeld. Niet zozeer wegens Club maar wel emotioneel. Ik had toen immers mijn trouwste supporter, mijn opa, verloren en dat was wel een donkere periode. Eens alles op een rijtje gezet heb ik toch snel mijn handtekening gezet. Er is immers niets leuker dan met de vrienden voor een ambitieuze club te spelen.” (Stefaan Bogaerts)

Zondag 19 maart om 15 uur: Club Roeselare – Dosko Beveren.