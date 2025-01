Yentho Ducastel mikt met Deerlijk Sport op eindrondeticket: “Zevende driepunter op rij tegen Aarsele zou super zijn”

Deerlijk Sport begon aan de terugronde op de zesde plaats en een eindrondeticket is het doel. Ondertussen staat de kern voor volgend seizoen al grotendeels op papier. Ook topschutter Yentho Ducastel verlengde zijn overeenkomst.

Zaterdagavond kwam Desselgem op bezoek en niemand minder dan Niels Destadsbader gaf de aftrap. Dat inspireerde Deerlijk Sport blijkbaar om met 3-0 revanche te nemen na de nederlaag op Desselgem. Met achttien op achttien trekt Deerlijk Sport naar FC Aarsele.

Yentho Ducastel is met twaalf goals voorlopig topschutter in 4de provinciale E. “Topschutter worden, zou leuk zijn en ik zit op schema, maar de ploeg komt op de eerste plaats”, stelt Yentho Ducastel. “Ik speel nu een achttal jaar voor Deerlijk en maakte de opgang mee naar eerste provinciale. Wij startten vorig seizoen opnieuw in vierde provinciale en boekten al heel wat progressie. Wij kunnen hier in de toekomst opnieuw een mooi sportief verhaal schrijven en daarom tekende ik graag bij. Wij staan er goed voor en onze ambitie is een eindrondeticket pakken, wie weet zelfs in de tweede periode. Met Aarsele trekken wij zaterdagavond naar een rechtstreekse concurrent en wij weten dus waar wij voor staan. In de eerste ronde klopten wij Aarsele met 6-2 na voorlopig onze beste match van het seizoen. Alles klopte werkelijk in die wedstrijd. Ook voor mij was het een perfecte match, want ik scoorde vijf keer. Aarsele zal nu wellicht erg op zijn hoede zijn, maar na onze sterke reeks met zes overwinningen op rij moeten wij toch minstens één punt kunnen meebrengen. Een nieuwe driepunter zou natuurlijk super zijn.”

Nieuw contract

Axel Ballekens, Kevin Bonte, Lukas Bourry, Milan De Kimpe, Colin Demeire, Robin Demeyere, Tim Tollenaere, Yentho Ducastel, Maties Guida, Rune Houpline, Nathan Roose, Kobe Vanacker en Nicolas Vanackere, Victor Van Boven, Sven Van Cauwenberghe, Bertrand Vandemeulebroecke, Bram Vandenbogaerde, Robbe Van Der Meeren, Senne Vandevyvere, Niels Vanhulsen, Mats Vergote en Thibaut Willequet verlengden hun overeenkomst. Nieuw zijn: Conner Callebaut en Victor Linclau (beide GD Ingooigem) en Dylan Van Patijs (Zwevegem). (IVD)