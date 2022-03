Yannick Duyck kijkt verlangend uit naar nieuw avontuur bij RC Lauwe: “Kaars nog niet opgebrand”

Yannick Duyck, momenteel persona non grata bij SK Roeselare-Daisel, gaat volgend seizoen aan de slag bij RC Lauwe. “Voor mij kan het volgend seizoen niet snel genoeg beginnen”, hunkert de 30-jarige Heulenaar opnieuw naar voetbal.

Yannick Duyck en VK Dadizele waren twee handen op één buik. De centrale verdediger had zich bij Daisel in de kortste keren opgewerkt tot kapitein. Vorig seizoen stapte hij mee in het nieuwe voetbalverhaal van SK Roeselare-Daisel. Ondertussen zijn club en speler gescheiden van tafel en bed. “In de maand december van vorig jaar kreeg ik te horen dat ik niet meer welkom was”, vertelt Yannick Duyck. “Zonder een woord uitleg werd ik bij het huisvuil gezet. De reden? Ik zou het niet weten. Wellicht paste ik niet meer in hun visie. Ondanks die uppercut die ik moest verwerken, wil ik niet natrappen. Tenslotte heb ik er meer dan vijf seizoen met veel goesting gespeeld. Ik heb er ook een schitterende periode mogen meemaken met de promotie vanuit tweede naar eerste provinciale als hoogtepunt.”

SK Roeselare-Daisel ging dit seizoen als de gedoodverfde titelfavoriet van start. De realiteit oogt anders. SK Roeselare-Daisel zal zich nog moeten reppen om een eindrondeticket in de wacht te slepen. “Waar het is misgegaan?”, moet Yannick Duyck even nadenken. “Een titel krijg je niet op bestelling. Individueel talent is er voldoende aanwezig. Maar je speelt niet altijd kampioen met de beste spelers. Voetbal is een ploegsport.”

Vooraleer Yannick Duyck naar VK Dadizele overstapte, was hij twee seizoenen aan de slag bij WS Lauwe. “Met succes”, voegt hij er aan toe. Twee seizoenen telkens bekroond met twee titel. Schitterende momenten om in te kaderen.”

Volgend seizoen gaat Yannich Duyck aan de slag bij RC Lauwe. “Ik sta te popelen om aan het seizoen te beginnen. Momenteel onderhoud ik de conditie met lopen en fietsen. Uiteraard zal dat niet volstaan om meteen aan de slag te gaan. Maar tijdens de voorbereiding zal ik de conditionele basis kunnen leggen die nodig is om een goed seizoen te draaien. Tenslotte ben ik pas 30 jaar, heb nog meerdere jaren voor de boeg. Ik zal bewijzen dat mijn kaars nog lang niet opgebrand is.” (AV)