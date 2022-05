Yannick Cannaert (RC Bissegem) stopt eind dit seizoen met voetballen: “Voetbalgoden dankbaar”

Yannick Cannaert die er in augustus 38 wordt, is aan zijn laatste wedstrijden bezig met RC Bissegem. “Bij Racing ben ik begonnen, bij Racing zal ik eindigen. De cirkel is rond”, lacht de Bissegemnaar die straks de voetbalschoenen zal opbergen.

Het is weinigen gegeven om te mogen voetballen tot hun 38ste. “Ik ben de voetbalgoden dankbaar, ik kan terugblikken op een geslaagde carrière”, lacht Yannick Cannaert. “Wellicht omdat ik nooit kreeg af te rekenen met zware blessures heb ik zolang kunnen doorgaan. Maar mijn bobijntje is bijna af.”

Yannick Cannaert shotte voor het eerst tegen een bal bij RC Bissegem. Op vroege leeftijd stapte hij over naar KV Kortrijk. Op zijn zeventiende koos hij voor Winkel Sport. Een jaar later mocht hij er bij de eerste ploeg debuteren, zou hij er zich opwerpen tot een vaste keuze.

“Op mijn achttiende, toen in vierde klasse, mocht ik met de grote jongens opdraven”, vertelt Yannick. “De start van een voetbalavontuur waar ik veel mooie herinneringen aan overhoud. Bij Winkel was het toen Etienne Vergote die de sportieve lijnen uitzette. Een meester-tacticus. We eindigden steevast bij de top drie. Jammer dat we er nooit in slaagden om de kers op de taart te zetten.”

Na vijf geslaagde seizoenen bij Winkel ging Yannick Cannaert aan de slag bij Ieper dat later fusioneerde met BS Poperinge tot het nieuwe KVK Westhoek. “De mentaliteit bij Ieper lag me beter dan bij Westhoek. Desondanks ben ik er ook vijf jaar gebleven. Dan volgden drie jaar Vlamertinge en één seizoen Dadizele, telkens opgefleurd met een promotie via de eindronde.”

Rustig blijven

Uiteindelijk verzeilde Cannaert voor twee seizoenen bij RC Lauwe. “Een geestige tijd”, vult Yannick aan. “Bij Racing zat er nooit druk op de ketel. Het was er gezelligheid troef. Ze hadden er ook niet veel nodig om de feestneus op te zetten.”

Ondertussen is Yannick Cannaert bezig aan zijn laatste wedstrijden bij de ploeg waar het voor hem allemaal begon. “Het zou mooi zijn moest ik mijn afscheid kunnen vieren met een promotie naar tweede. Ondanks ik al meer dan 20 jaar in het voetbal zit, op vroege leeftijd in de eerste ploeg kwam, heb ik nooit het geluk gehad om een titel te mogen vieren. Dat is het enige wat ontbreekt op mijn palmares.”

Ondertussen is met zoontje Staf de opvolging verzekerd. Hij speelt bij de U11 van KV Kortrijk en heeft zeker de talenten van zijn pa geërfd. “Rustig blijven”, lacht Yannick. “Op die leeftijd mogen we geen druk op zijn schouders leggen. Hij moet zich vooral amuseren. De tijd zal het wel uitwijzen hoe hoog hij de lat mag leggen.”

(AV)