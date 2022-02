Yannick Cannaert (RC Bissegem): “Liever in schoonheid eindigen”

Voor de 37-jarige Yannick Cannaert zit zijn voetbalcarrière er bijna op. Op het einde van het seizoen hangt de Bissegemnaar de voetbalschoenen spreekwoordelijk aan de haak. Of toch niet helemaal. Met de Bissegemse studaxen zal hij de conditie blijven onderhouden. “Liever in schoonheid eindigen dan een jaar te veel”, zegt de Bissegemnaar.

Yannick Cannaert, ondanks zijn 37 jaar lentes nog altijd een van de sterkhouders bij RC Bissegem, heeft dan toch besloten om straks een punt te zetten achter zijn rijk gevulde voetbalcarrière. Als jonge snaak bij RC Bissegem begonnen, zal hij er ook zijn voetballoopbaan afsluiten.

“De cirkel zal rond zijn”, lacht Yannick die bij KV Kortrijk, Winkel, Ieper, Westhoek, Vlamertinge, VK Dadizele, RC Lauwe en uiteindelijk opnieuw RC Bissegem op een geslaagd parcours kan terugblikken. “Ik was er pas 18 toen ik met Winkel mocht debuteren in de toenmalige vierde klasse”, vertelt Yannick Cannaert. “Ik zou er zes jaar blijven. Een mooie periode onder trainer Etienne Vergote. We nestelden ons altijd bij de top vijf. Alleen een prijs was nooit aan ons besteed. Daarna ging het richting Ieper dat na de fusie met BS Poperinge werd omgedoopt tot KVK Westhoek.”

Iedere week feesten

Na Westhoek besloot Yannick Volckaert om bij eersteprovincialer SK Vlamertinge aan de slag te gaan. “Bekroond met een eindrondeticket”, vult hij aan. “Na Vlamertinge trok ik naar VK Dadizele waar ik de promotie naar eerste provinciale mocht vieren. Daarna volgden twee seizoenen RC Lauwe. Twee jaar om in te kaderen. Aan de Lauwse statie was de sfeer uitstekend. Bij Racing zat er nooit druk op de ketel, was het iedere week feesten geblazen. Maar we haalden ook goede resultaten. Vorig seizoen kwam ik terug naar de Bissegemse schaapsstal. Door corona kwamen we echter weinig aan spelen toe, de competitie werd na vijf speeldagen afgeblazen.”

Ondanks zijn lange staat van dienst was kampioen spelen nog nooit aan Yannick Cannaert besteed. Mogelijk dit seizoen met RC Bissegem. “Het zou schitterend zijn moest ik mijn carrière met een titel kunnen afsluiten”, beseft de 36-jarige aanvallende middenvelder. “Maar dan gaan we wel onze vroegere vorm moeten terugvinden. Omdat we de eerste periodetitel binnenhaalden, zijn we reeds zeker van de eindronde. Uiteraard staat een titel zoveel mooier. Ondertussen liggen we vijf punten achter op leider Dosko Beveren. Geen onoverkomelijke achterstand, op voorwaarde dat we geen punten meer te grabbel gooien”

Met vader Ivan Cannaert die zijn hart had verloren aan volleybal, en die meerdere jaren voorzitter was bij Bissegem, was het een uitgemaakte zaak dat zoon Yannick volleybal zou spelen bij Bidavo. “Ik heb het inderdaad geprobeerd. Maar dat was niet echt mijn ding. Ik moest me kunnen uitleven en dat kon ik bij volleybal onvoldoende doen. Trouwens, mijn pa heeft er geen punt van gemaakt, hij was meteen mijn beste supporter toen ik voor het voetbal koos.”

Niet helemaal stil vallen

Yannick Cannaert, zelfstandig bedrijfsleider van schoonmaakbedrijf Kristal Cleaning, mag dan straks het competitievoetbal stopzetten, met de Bissegemse studaxen zal hij nog wekelijks zijn voetbalhart kunnen ophalen. “Helemaal stil vallen is niet aan mij besteed. Maar er zal geen druk meer mee gemoeid zijn.”

”Tijdens de week zal ik niet meer hoeven te trainer en zal ik meer tijd krijgen om mijn zoon Staf (10) te volgen die bij de U11 van KV Kortrijk aan de slag is. Een talentje? Hij heeft poot aan de bal, maar het is nog veel te vroeg om hoge verwachtingen te koesteren. In de eerste plaats moet hij zich nu vooral amuseren. Mijn dochtertje Julia is pas drie. Wat zij aan sport zal doen, is nog niet duidelijk. In ieder geval, stilzitten is niet aan haar besteed.”

“Of ik eventueel ergens aan de slag ga als trainer? Daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Gedurende meer dan 20 jaar was voetbal de rode draad in mijn leven. Straks wordt het tijd om met de familie van andere zaken te genieten”, besluit Yannick Cannaert.

(AV)