Wout Meese is talentrijke tweede doelman van Royal Knokke FC: “Bij een invalbeurt zal ik trots zijn”

Opeenvolgende verliesbeurten tegen Lokeren-Temse, Visé en Tessenderlo zadelden de jongens van Jannes Tant op met nul op negen. Ze vertoeven nu op stek elf, met slechts twee punten meer dan voorlaatste Tienen.

“Ik ben ervan overtuigd dat de kentering er binnenkort komt”

Na de super bekerstunt tegen KV Mechelen werd nog één keer gewonnen en drie keer verloren. Dit doet ons denken aan de zege in Standard Luik, ook in het kader van de Croky cup, ettelijke jaren terug. Heel België had de mond vol van dat mirakel maar datzelfde kampioenschap degradeerde de kustformatie. Anderzijds is er ongetwijfeld voldoende talent aanwezig om het tij te doen keren. Laat ons niet vergeten dat kleppers als Brandon Schoonbaert, Asiru Mbye en Jens Naessens nog steeds in de blessureboeg vertoeven. De eerstvolgende wedstrijd is een thuistreffen tegen derde laatste Dessel Sport. Een vierde opeenvolgende verliesbeurt dient de groep van het Burgemeester Graaf Leopold Lippens park koste wat het kost te vermijden.

Ivan Gabriel

In het tussenseizoen zag Knokke talentrijke keepers vertrekken zoals Sven Dhoest, Leandro Depaepe en Nicholas Deman. Nieuwe titularis werd de uiterst ervaren Merveille Goblet. In zijn kielzog betaalt de 18-jarige Wout Meese leergeld. Een kennismaking: “Bij Anderlecht geraakte ik tot aan de beloften en de lichting U18. Ondanks mijn jonge leeftijd kon ik toch naar ettelijke clubs trekken. Speciaal voor keeperstrainer Ivan Gabriel opteerde ik voor de kustformatie. Ik ken hem zeer goed en weet dat hij alle talentrijke keepers beter maakt. Ik volg zijn oefensessies met de grootste verbetenheid en als ik op de bank zit bij de eerste ploeg blijf ik 90 minuten geconcentreerd. Alle acties van de titularis volg ik nauwgezet. Moet ik invallen, dan zal ik vooral trots zijn. Knokke schenkt mij het vertrouwen achter een monument als Goblet. De sfeer tussen de kernspelers vind ik uitermate positief. Daarom ben ik, als bescheiden bankzitter, overtuigd dat de kentering er binnenkort komt.” (JPV)