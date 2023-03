Wout Cappelle (Daring Brugge 3A): “Nooit eerder kroondeik me tot kampioen”

Na een moeizame zege in Pittem blijft Daring Brugge door de competitie razen als eenzame leider. Het kwartet De Haan, Sint-Kruis, Ruddervoorde en Oudenburg volgt op 14 punten. De bende van coach Preben Verbandt is aan het aftellen.

In afwachting interviewen we een meubelstuk. De 30-jarige Wout Cappelle voetbalt bijna een kwarteeuw op het Tempelhof. “Eén keer trok ik naar andere oorden. Toen vader Jo T1 werd in Varsenare vergezelde ik hem. Ik wilde eens weten hoe het er bij de concurrentie aan toegaat. Welnu, het jaar nadien bood ik me terug aan bij Daring. Die vriendenkring kan ik blijkbaar niet missen. Nochtans had ik twijfel of ik dit kampioenschap nog aan bod zou komen. Mijn knie wilde niet meer mee.”

Drastische beslissing

“Ik nam een drastische beslissing en liet het kraakbeen weghalen. De dokter verzekerde dat ik niet meer zou voetballen. Zelf zette ik nog één keer alles op alles bij de kinesist. Uiteindelijk werd ik fit verklaard en doe al pakweg twaalf weken weer mee. Nog vier puntjes en we halen de oppergaai binnen. Nooit eerder in mijn leven kroonde ik me tot kampioen. De bloemen worden uitgedeeld aan de meet al kan het in feite niet meer mislopen.”

“In feite wilde ik na Varsenare stoppen met voetballen. We waren aan het verbouwen en we verwachtten een tweede kindje. Maar toen belde onze T1 Preben Verbandt. Geloof me vrij, het is een speciale maar iemand overtuigen kan hij als geen ander.”

“De dokter verzekerde me dat ik niet meer zou voetballen”

“Zijn trainingen lijken me nog altijd juweeltjes.”

Prijs

“Als er in partijvorm wordt geoefend dan weet hij ons allemaal scherp te krijgen door een prijs te geven voor de winnaar. Dat is niet veel hoor: bijvoorbeeld de verliezers het terrein laten opruimen. Maar het werkt. Nu komt naaste achtervolger Ruddervoorde op bezoek. Laat ons maar vrank en vrij voetballen.” (JPV)

Zondag 19 maart om 15 uur: Daring Brugge VV – KDC Ruddervoorde.